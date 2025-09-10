Guverner Centralne banke Britanije: AI će zamijeniti poslove

Bailey je naglasio da se Ujedinjeno Kraljevstvo mora snažnije fokusirati na obuku, obrazovanje i razvoj vještina kako bi se radna snaga mogla prilagoditi poslovima koji se oslanjaju na umjetnu inteligenciju. U razgovoru za BBC Radio 4 rekao je da bi osobama koje traže posao bilo znatno lakše da se zaposle ukoliko posjeduju takve vještine.

Ipak, upozorio je na ozbiljan problem s kojim se suočavaju mlađi i neiskusni radnici, koji zbog sve veće upotrebe AI teže dolaze do početnih radnih pozicija. “Moramo razmisliti šta to znači za priliv novih ljudi na tržište rada. Da li ga to mijenja ili ne?”, istakao je Bailey.

Umjetna inteligencija postaje sve prisutnija u svakodnevnom životu, a ubrzano je usvajaju i privatni sektor i javne institucije. Istovremeno raste zabrinutost zbog njenog utjecaja na tržište rada. Službeni podaci objavljeni ove sedmice pokazuju da je stopa nezaposlenosti u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla na 5,1 posto u tromjesečju zaključno s oktobrom, pri čemu su posebno pogođeni mlađi radnici.

Prema podacima britanskog Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), broj nezaposlenih u dobi od 18 do 24 godine povećan je za 85.000, što predstavlja najveći rast od novembra 2022. godine. Smatra se da su upravo početne profesionalne pozicije najviše pogođene primjenom umjetne inteligencije, naročito u oblastima poput prava, računovodstva i administracije.

Globalni predsjednik kompanije PwC Mohamed Kande nedavno je izjavio za BBC da ta firma smanjuje planove zapošljavanja diplomaca. “Sada imamo umjetnu inteligenciju. Želimo zapošljavati, ali ne znam hoće li to biti isti nivo ljudi koje smo ranije zapošljavali – to će biti drugačiji skup ljudi”, rekao je Kande.

Bailey je podsjetio da zabrinutost zbog utjecaja novih tehnologija na radna mjesta postoji stoljećima, navodeći primjer vremena kraljice Elizabeth I, koja je strahovala od posljedica izuma mašine za pletenje. Prema njegovim riječima, Industrijska revolucija nije dovela do masovne nezaposlenosti, ali je istisnula ljude s određenih poslova, što smatra ključnim poređenjem s današnjom situacijom.

Uprkos izazovima, Bailey vidi umjetnu inteligenciju kao veliki potencijal za ekonomski rast. Ocijenio je da bi AI mogla biti najvjerovatniji izvor sljedećeg značajnog iskoraka u rastu produktivnosti, iako je naglasio da historija pokazuje da takve promjene obično zahtijevaju vrijeme.

Guverner je potvrdio da i Bank of England koristi umjetnu inteligenciju, ali je dodao da se ta institucija, kao i mnoge druge, još uvijek nalazi u fazi eksperimentisanja.

Osim pitanja zapošljavanja, sve su izraženiji i strahovi od stvaranja takozvanog “AI balona”, odnosno mogućnosti da su velike tehnološke kompanije precijenjene. Bank of England je ranije upozorila na rizik naglog pada vrijednosti AI kompanija, povlačeći paralele s dot-com balonom s početka 2000-ih,pišu Vijesti

Izvršni direktor JP Morgana Jamie Dimon izjavio je u oktobru za BBC da je izrazito zabrinut zbog mogućnosti ozbiljne tržišne korekcije. Bailey je potvrdio da će kreatori ekonomskih politika pažljivo pratiti pitanje vrednovanja, uz napomenu da većina velikih AI kompanija ipak ostvaruje stabilne novčane tokove. “Vrlo pažljivo to pratimo, jer moramo biti spremni na moguće posljedice bilo kakvog naglog raspetljavanja”, zaključio je.

