Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izjavio je da je prvi puk opremljen najnovijim protivvazdušnim raketnim sistemom S-500 “Prometej” stupio na borbeno dežurstvo. Prema njegovim riječima, raspoređivanje ovog sistema trebalo bi da poboljša mogućnosti ruske strateške raketne odbrane, posebno protiv prijetnji dugog dometa i na velikim visinama.

“Prvi puk opremljen jedinstvenim protivvazdušnim raketnim sistemom S-500, sposobnim da dejstvuje na ciljeve u bliskom svemiru, stupio je na borbenu dužnost”, rekao je Belousov.

BIG NEWS🔥 Russia proposes joint production of the S-500 air defense system to India again. Earlier, the same offer came in 2024. S-500 has been developed as a successor to S-400 air defense system. The response time of S-400 is 9-10 secs, while that of S-500 is 3-4 secs⚡️ pic.twitter.com/An24HP3c5o — Political Views (@PoliticalViewsO) May 12, 2025

Nisu otkriveni dodatni tehnički ili operativni detalji. Ruski zvaničnici takođe nisu pojasnili da li je jedinica prošla bilo kakva borbena testiranja u stvarnim uslovima ili je i dalje ograničena na proglašeni status pripravnosti.

Ruske vlasti su prethodno najavile formiranje nove jedinice opremljene sistemom S-500 u decembru 2024. godine, mada konkretni vremenski rokovi i lokacije nisu bili objavljeni u to vrijeme.

Prema pisanju ukrajinskog medija o odbrani “Militarni”, program S-500 je u razvoju više od dvije decenije. Rad na sistemu je počeo 2002. godine, ali je formalno primljen u upotrebu tek 2021. godine, nakon godina odlaganja i postepenih testiranja.

Ruski zvaničnici opisuju S-500 kao višeslojni sistem dizajniran za presretanje balističkih raketa srednjeg dometa i interkontinentalnih balističkih raketa tokom završne faze leta. Sistem se takođe reklamira kao sposoban da cilja komandne punktove u vazduhu, avione za rano upozoravanje u vazduhu i satelite u niskoj Zemljinoj orbiti.

Ključni element programa bila je njegova planirana integracija sa ruskim fiksnim sistemom protivraketne odbrane A-135 “Amur”, koji je zadužen za odbranu Moskve od prijetnji balističkih raketa, napominje se u listu “Militarni”. Presretačke rakete S-500 – označene kao 77N6-N i 77N6-N1 – navodno imaju visok stepen sličnosti sa arhitekturom A-135.

It's the newer 98L6 Yenisei, the standard radar for the S-500 Prometey air defense system. pic.twitter.com/J2HZ6kj4YN — Mehdi H. (@mhmiranusa) August 8, 2025

Tačni parametri performansi ostaju poverljivi.

Zapadni vojni analitičari su ranije procijenili da, ako su ruske tvrdnje o ujedinjenju presretača tačne, raketa 77N6-N bi mogla da pogodi balističke ciljeve na visinama i dometima od otprilike 100 kilometara.

Ruski izvori su takođe tvrdili da presretač dostiže brzine do 5.500 metara u sekundi, a neprovjerene tvrdnje sugerišu da ubrzava do maksimalne brzine u roku od četiri do pet sekundi.

Ranije su operativci ukrajinske 412. brigade “Nemezis” iz snaga bespilotnih sistema izveli uspješan napad na ruske sisteme protivvazdušne odbrane, uništivši tri raketna sistema zemlja-vazduh u jednoj operaciji, napravivši rupu u ruskoj protivvazdušnoj odbrani vrijednu skoro 100 miliona dolara.

