Novi val gripe hara Njemačkom: Više od sedam miliona ljudi bolesno, izdato upozorenje

Prema procjenama RKI-ja, trenutno je u Njemačkoj više od sedam miliona ljudi zbog bolesti dišnih puteva na bolovanju ili izvan radnog procesa.

Gripa je počela neuobičajeno rano. Već u novembru RKI je upozorio na početak sezone gripe – neobično rano u poređenju s prethodnim zimama. Podaci pokazuju strm porast respiratornih infekcija, znatno iznad nivoa istog razdoblja prethodnih godina, prenosi Radiosarajevo.

Više saveznih zemalja, među njima Tiringija i Schleswig-Holstein, bilježe osobito velik broj slučajeva gripe tipa A. Rani i snažni porast odgovara trendu koji se trenutno opaža i u drugim europskim zemljama.

H3N2 daje dodatni zamah

U dijelovima Europe od jeseni se širi nova varijanta virusa gripe H3N2. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), širi se vrlo brzo. Stručnjaci navode da se virus promijenio te bi mogao biti zarazniji.

Ipak, zasad nema pokazatelja da je nova varijanta opasnija. Općenito, H3N2 češće zahvaća donje dišne puteve i može dovesti do upale pluća, zbog čega stručnjaci situaciju pomno prate.

Koliko dobro štiti cjepivo?

Dok se val gripe ubrzava, procijepljenost je najniža u posljednjih 17 godina. Prema RKI-ju, u dobnoj grupi starijih od 60 godina cijepljeno je samo 34 posto – četiri postotna boda manje nego lani. Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) naglašava da cjepivo posebno štiti od teških oblika bolesti, čak i kada se virusne linije tokom sezone mijenjaju.

Podaci iz Velike Britanije pokazuju da je cjepivo na početku sezone znatno smanjilo broj hospitalizacija. Stručne službe smatraju da bi i u Njemačkoj cijepljenje moglo imati ključnu ulogu.

Koliko su opterećene ordinacije i bolnice?

Liječničke ordinacije širom zemlje bilježe snažan porast broja pacijenata, osobito pedijatri. Aktivnost RSV-a prema RKI-ju zasad je niska, ali lagano raste.

Na hitnim prijemima povećan je udio pacijenata s respiratornim tegobama, no zasad nema dokaza o općem preopterećenju. Bolnice očekuju napetiju situaciju ako se u januaru dodatno pojave valovi covida i RSV-a.

Kada je osoba najzaraznija?

Osobe zaražene gripom najzaraznije su dan prije pojave simptoma i tokom prva dva do tri dana bolesti.

Posebno su ugroženi:

osobe starije od 60 godina

hronični bolesnici

trudnice

mala djeca

Što pokreće val?

nova H3N2 varijanta K u Europi

niska procijepljenost (samo 34 % kod 60+)

rani dolazak hladnoće

povećana mobilnost stanovništva

Najčešći simptomi gripe:

nagla visoka temperatura

izražen osjećaj teške bolesti

kašalj

bolovi u glavi i mišićima

Kada počinje djelovati cjepivo?

zaštita se razvija nakon 10 do 14 dana.

