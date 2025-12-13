“Politika EU teatar apsurda”

“Naš odgovor će biti momentalan. Banka Rusije objavila je 12. decembra detaljno saopštenje o tom pitanju. Konkretni koraci se već preduzimaju”, navodi se u izjavi na sajtu ministarstva.

Zaharova je dodala da politici Brisela prema Moskvi nedostaje logika, kao i da pri tom liči na teatar apsurda, prenose Ria Novosti.

“Raspolaganje našim suverenim sredstvima bez pristanka Ruske Federacije, bilo da je reč o blokiranju na neodređeno vreme, konfiskaciji, ili pokušaju da se de fakto zapljena ovih sredstava predstavi kao neka vrsta zajma za reparaciju je apsolutno nezakonit akt kojim se u velikoj mjeri krši međunarodno pravo”, naglasila je ona.

Prema riječima Zaharove, kakav god pseudo-pravni trik Brisel pokuša da iskoristi kao opravdanje, radi se o banalnoj krađi.

Evropska unija je juče potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korištenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.

Savjet Evropske unije je danas odlučio da, na privremenoj bazi, zabrani bilo kakav transfer sredstava ruske centralne banke, imobilisanih u EU, Rusiji, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Savjeta EU.

Ova odluka je, kako se dodaje, donijeta po hitnom postupku kako bi se ograničila šteta po ekonomiju Unije.

Zaharova je dodala da je EU svojim nastojanjima da nanese štetu Rusiji po svaku cijenu već dovela do veoma teške ekonomske situacije u samoj Uniji.

“Politika EU prema Rusiji već dugo je lišena svake zdrave logike i liči na teatar apsurda”, ukazala je ona.

Centralna banka Rusije je podnijela tužbu protiv odluke u vezi ruskih sredstava, nazivajući plan Evropske komisije o njihovom korištenju ilegalnim, i zadržavajući pravo da brani svoje interese i ospori akcije EK pred nadležnim institucijama, navodi Ria.

Suma koju EU želi da iskoristi za zajam za Ukrajinu kreće se između 185 i 210 milijardi eura, navodi agencija.

Vlasti Belgije, gde se nalazi najveći dio sredstava, do sada su odbijale ovakav zahtjev EU, podsjeća Ria.

