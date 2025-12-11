Trump pravi Mirovni komitet za Gazu: “Biće najlegendarniji”

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da razni lideri žele biti u odboru, izvijestio je CNN.

“To će biti jedna od najlegendarnijih ploča ikada. Svi žele biti na njoj”, rekao je Trump .

Mirovni komitet se osniva u skladu s planom za Pojas Gaze , kojim je uspostavljeno primirje između Izraela i palestinskog pokreta Hamas.

Prekid vatre u Gazi stupio je na snagu 10. oktobra, a postignut je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Na osnovu američkog plana primirja za Gazu , koji se sastoji od 20 tačaka , predviđeno je da će Mirovni komitet upravljati Gazom u periodu od dvije godine, uz podršku međunarodnih snaga i palestinske policije.

Odbor bi nadgledao razoružanje Hamasa i obnovu Pojasa Gaze , prema nacrtu koji je vidio CNN.

Facebook komentari