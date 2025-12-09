Njegov ugled u arapskom svijetu narušen podrškom napadu na Irak: Tony Blair je “tiho uklonjen”?

U novinama se navodi da je Blair “tiho uklonjen” iz razmatranja za Trumpov “mirovni odbor” , kojem će, prema Trumpovim najavama, osobno predsjedavati.

Prethodno se nagađalo da Blair lobira za istaknutu ulogu u privremenoj upravi Gaze , nakon curenja plana koji je dijelom pripremio Institut Tonyja Blaira za globalne promjene s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom.

Kako piše Guardian, iako Blairovi pristaše ističu njegovu ulogu u okončanju desetljeća nasilja u Sjevernoj Irskoj, kritičari podsjećaju na ograničene rezultate tijekom njegova sudjelovanja u takozvanom Kvartetu za Bliski istok, kao i na ugled u arapskom svijetu narušen podrškom napadu na Irak 2003. godine.

Blair je bio jedina osoba javno spomenuta za mjesto u odboru kada je Trump predstavio plan od 20 tačaka za okončanje rata između Izraela i Hamasa, nazvavši Blaira “vrlo dobrim čovjekom”.

Trump je u listopadu priznao da želi biti siguran da je Blair “prihvatljiv izbor za sve”.

Unatoč izvješćima da se krajem studenog sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi razgovarali o planovima, Financial Times je izvijestio da bi Blair na kraju mogao igrati manju ulogu.

Izvor novina izjavio je da ” Amerikanci i Izraelci imaju pozitivan stav prema njemu”.

Blairov kabinet odbio je komentirati, a jedan saveznik rekao je da bivši premijer neće biti član “mirovnog odbora”.

Prema Financial Timesu, odbor bi trebao biti sastavljen od svjetskih čelnika, s manjim izvršnim direktorom ispod njega.

