Pokušaj vojnog puča u Beninu: Napadnuta rezidencija predsjednika, zatvaraju se granice? VIDEO

Francuski mediji su preneli da je pokušaj puča, pod komandom potpukovnika Paskala Tigrija, navodno počeo rano jutros napadom na zvaničnu rezidenciju predsednika Talona u glavnom gradu Benina, Porto Novu, prenosi televizija BFM.

Kako piše portal “Jeuneafrique”, vojni vrh Benina, zapadna Afrika, obratio se na državnoj televiziji i saopštio da preuzima vlasti u zemlji. Vojska je objavila da Patris Talon više nije predsednik i da formira “Vojni komitet za rekonstrukciju”, suspenzije ustav i raspušta sve institucije i političke stranke.

Oni su saopštili da zatvaraju granice zemlje i osudili “vladavinu Patrisa Talona i lišavanje jednog broja građana prava da biraju svog kandidata”.

Kako se ističe, vojska je pokušala da napadne rezidenciju predsednika, ali je napad odbijen.

Međutim, oglasio se ministar spoljnih poslova Benina Olušegun Adžadi Bakari i saopštio da su lojalistički vojnici i nacionalna garda povratili kontrolu u državi.

“Dogodio se pokušaj puča, ali je situacija sada pod kontrolom. Veliki deo vojske još uvek je lojalan vlastima i mi preuzimamo kontrolu”, izjavio je Adžadi Bakari za “Rojters”.

Video: Benin’s armed forces appear on national television to announce their takeover of the country 🇧🇯🥲 🇧🇯🇧🇯🇧🇯🥲💔 https://t.co/THYTBe5gYB pic.twitter.com/vkQzmPH6F8 — Kelly Of Benin (@KextroXchange) December 7, 2025



Kako prenosi dnevni list “Figaro” pozivajući se na neimenovani izvor blizak predsedničkoj administraciji, “predsednik Talon je bezbedan”.

Pokušaj puča se dogodio u toku priprema za predsedničke izbore koji bi trebalo da označe kraj mandata aktuelnog predsednika Patrisa Talona, koji je na vlasti od 2016. godine.

Vladajuća koalicija Benina nominovala je ministra finansija Romualda Vadanjija za svog predsedničkog kandidata, prenosi Rojters.

Vadanji se smatra ključnim arhitektom ekonomske politike Benina i očekuje se da će, u slučaju da pobedi, nastaviti da sprovoditi aktuelnu ekonomsku agendu.

