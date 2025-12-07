Erdogan poručio Maduru: “Nastavite razgovore sa SAD-om”

Washington pojačava pritisak na Caracas velikim gomilanjem pomorskih snaga na Karibima, izvodeći više od 20 napada usmjerenih na brodove navodno umiješane u trgovinu drogom, što je uzrokovalo najmanje 87 smrtnih slučajeva.

Washington do sada nije pružio nikakve dokaze koji pokazuju njihovu povezanost s navodnom trgovinom.

“Važno je održavati otvorene kanale dijaloga između SAD-a i Venecuele”, rekao mu je Erdogan, prema saopštenju iz njegovog ureda na X, izražavajući nadu da će se “napetosti što prije smiriti”.

Erdogan je rekao da Turska pomno prati događaje u regiji i vjeruje da se “problemi mogu riješiti dijalogom”.

Ministarstvo vanjskih poslova Venecuele saopćilo je da je turski lider izrazio “duboku zabrinutost zbog prijetnji s kojima se Venecuela suočava, posebno zbog vojnog raspoređivanja i raznih akcija usmjerenih na narušavanje mira i sigurnosti na Karibima”.

Maduro je “detaljno objasnio nezakonitu, nesrazmjernu, nepotrebnu, pa čak i ekstravagantnu prirodu ovih prijetnji”, navodi se u saopštenju ministarstva.

Njih dvojica su također razgovarali o masovnoj obustavi međunarodnih letova nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca izjavio da bi se venecuelanski zračni prostor trebao smatrati “zatvorenim”.

Maduro je u srijedu rekao da je imao “srdačan” telefonski razgovor s Trumpom 10 dana ranije, tokom gomilanja američke vojske u regiji.

Trump je potvrdio telefonski razgovor s Madurom bez navođenja ikakvih detalja.

Ranije ove sedmice, Trump je pozvao svoje najviše zvaničnike nacionalne sigurnosti kako bi razgovarali o Venecueli nakon višemjesečnih tenzija s Caracasom.

Američki lider optužio je Madura da vodi narko kartel, tvrdnju koju Venecuela poriče.

Prošlog mjeseca, Washington je poslao najveći svjetski nosač aviona na Karibe, zajedno s flotom ratnih brodova.

Turska ima jake veze s Venecuelom, a Erdogan je posljednji put posjetio zemlju u decembru 2018. kako bi ponudio podršku Maduru nakon što su Washington i nekoliko evropskih zemalja odbacili ponovni izbor venecuelanskog lidera zbog optužbi za prevaru.

Razni američki zvaničnici i medijski izvještaji sugerišu da bi Maduro, ako bude prisiljen da ode, mogao potražiti utočište u Turskoj.

„Čujem da su Turska i Iran divni u ovo doba godine“, napisao je republikanski senator Lindsey Graham prošle sedmice na X-u, predlažući venecuelanskom lideru da pobjegne.

