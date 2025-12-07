Snažan zemljotres na granici Kanade i Aljaske

Američki geološki zavod (USGS) locirao je epicentar na dubini od 10 km, oko 370 km sjeverozapadno od Juneaua i 250 km zapadno od Whitehorsea. Nakon glavnog udara uslijedilo je nekoliko slabijih zemljotresa.U Whitehorseu je policija primila nekoliko poziva građana, dok su korisnici na društvenim mrežama izvještavali da se potres jasno osjetio. Seizmologinja Alison Bird navela je da je najpogođenije područje planinsko i rijetko naseljeno, te da su prijavljeni manji incidenti poput padanja predmeta s polica,pišu Vijesti

Najbliša zajednica epicentru je Haines Junction s oko hiljadu stanovnika, a zemljotres se osjetio i u Yakutatu na Aljasci.

