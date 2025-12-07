Svijet

Zelenski s Vitkofom i Trampovim zetom: Dogovorili smo se o narednim koracima i formatima pregovora

Objavljeno prije 32 minute

Vitkof i Kušner su prošle sedmice razgovarali s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Majamiju

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je da je imao dug i sadržajan razgovor s posebnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džeredom Kušnerom.

– Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama – rekao je.

Podsjećamo, Vitkof i Kušner su prošle sedmice razgovarali s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Majamiju.

Tada su obje strane to nazvale “konstruktivnim raspravama o unaprjeđenju vjerodostojnog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini”.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron poručio je da će u ponedjeljak u Londonu se sastati sa Zelenskim, britanskim i njemačkim čelnicima, kako bi raspravljali o situacijama u Ukrajini i pregovorima.

– Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poanta nastojanja “koalicije voljnih” – istakao je Makron.


