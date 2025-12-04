Španija i Holandija se povukle sa Eurosonga nakon što je dozvoljen nastup Izraelu

Odluka je usvojena na Generalnoj skupštini u Ženevi, nakon što su emiterske kuće razmotrile izmijenjena pravila glasanja i razmijenile stavove o zabrinutostima koje se odnose na učešće Izraela.

Centralna tema rasprave bila je upravo izraelsko učešće na Eurosongu, koje je dovedeno u pitanje zbog protesta povodom dešavanja u Palestini, kao i optužbi da je izraelska vlada utjecala na rezultate glasanja na prethodnim takmičenjima.

Većina članica Evropske radiodifuzne unije (EBU) zaključila je da nema potrebe za dodatnim izjašnjavanjem o tom pitanju te da bi Eurosong 2026. godine trebao biti održan prema planu, ali uz pojačane zaštitne mjere,pišu Vijesti

Ipak, Španija i Holandija su najavile bojkot narednog eurosongovskog izdanja zbog odluke da se Izraelu dozvoli nastup. Iz holandske televizije Avrotros poručili su da učešće u ovakvim okolnostima nije u skladu s vrijednostima koje oni zastupaju.

Sličan stav zauzeo je i španski emiter RTVE, koji je podsjetio da je njihov Upravni odbor još u septembru prošle godine odlučio da će se Španija povući s takmičenja ukoliko Izrael bude učesnik.

