Eurovizija pred ključnom odlukom: Hoće li Izrael ostati u takmičenju?

Odluka dolazi nakon talasa protesta, optužbi za politički utjecaj i upozorenja više zemalja da će bojkotovati takmičenje ako se Izrael pojavi na sceni.

Irska, Španija, Nizozemska i Slovenija već su najavile bojkot u slučaju učešća Izraela, dok je Njemačka poručila da će se povući ako Izrael bude isključen. Pritisak je kulminirao nakon niza incidenata, uključujući pokušaj upada aktivista na pozornicu tokom finala 2025. u Bazelu, kada su demonstranti pokušali politi bojom izraelskog predstavnika Yuvala Raphaela. On je, uprkos svemu, osvojio drugo mjesto zahvaljujući masovnoj podršci publike.

Međutim, upravo ta pobjeda izazvala je sumnje: više zemalja tvrdi da je izraelska vlada utjecala na glasanje kroz plaćene kampanje širom Evrope. Dok Izrael optužbe odbacuje, EBU je već uveo nova pravila – ograničenje glasova na 10 po osobi te strožiji nadzor nad koordiniranim i vještačkim glasačkim aktivnostima.

Uprkos očekivanjima da će glasanje ipak ići u korist Izraela, neke zemlje najavljuju povlačenje. Predsjednica slovenačkog RTV-a Natalija Gorščak jasno je poručila da Slovenija neće učestvovati ako Izrael ostane: „Nekad moramo stati na pravu stranu historije.“

Sličan stav zauzela je i Španija, jedna od ključnih finansijera takmičenja. Predsjednik RTVE-a ocijenio je izraelsko učešće „neodrživim“, optuživši zemlju za politizaciju festivala i pozivajući se na humanitarne principe.

S druge strane, domaćin 2026. godine, austrijski ORF, tvrdi da je Izrael „neodvojiv dio Eurovizije“, dok njemački emiteri upozoravaju da bi isključenje Izraela moglo dovesti i do njihovog povlačenja,pišu Vijesti

Dok se EBU priprema za konačnu odluku, izraelski KAN poručuje da nastavlja s pripremama za Beč 2026., uvjeren da su sve optužbe protiv njih politički motivisane.

Sudbonosni sastanak u Ženevi mogao bi oblikovati budućnost Eurovizije – i odrediti da li će se najveći muzički spektakl na kontinentu sljedeće godine održati u duhu jedinstva ili u sjeni novih podjela.

