Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio Kinu

Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio je kineski region Xinjiang, blizu granice s Kirgistanom, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Zemljotres se dogodio jutros u 7.44 sati na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema informacija o potencijalnoj šteti ili žrtvama, pišu Vijesti.ba.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...