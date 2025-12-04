Svijet

Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio Kinu

Objavljeno prije 1 sat

Za sada nema informacija o potencijalnoj šteti ili žrtvama.

Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio je kineski region Xinjiang, blizu granice s Kirgistanom, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres se dogodio jutros u 7.44 sati na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o potencijalnoj šteti ili žrtvama, pišu Vijesti.ba.


