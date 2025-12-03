Četiri izraelska vojnika ranjena u sukobu u južnoj Gazi

Primirje, koje je stupilo na snagu 10. oktobra uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, ostaje krhko, a obje strane se međusobno optužuju za kršenje dogovorenih uslova.

Vojska Izraela navela je da su vojnici tokom operacije u istočnom dijelu Rafaha naišli na više “militanata koji su izašli iz podzemne terorističke infrastrukture”.

– Tokom sukoba, jedan vojnik teško je ranjen, dva dodatna vojnika i jedan podoficir zadobili su povrede srednje težine – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da su vojnici prebačeni u bolnicu na medicinski tretman, te da su njihove porodice obaviještene.

Kancelarija premijera Benjamina Netanyahua saopćila je da je premijer uputio “želje za brz oporavak našim herojskim vojnicima”, optužujući Hamas za kršenje primirja.

Sigurnosni izvor u Gazi rekao je za AFP da je oko 16.00 po lokalnom vremenu “izuzetno snažno artiljerijsko granatiranje dolazilo iz okupacijskih vozila istočno od Rafaha, uz žestoku paljbu iz ratnih aviona”.

Izvor je dodao da je izraelski helikopter također sletio u području,pišu Vijesti

Vojska je u nedjelju saopćila da je tokom protekle sedmice ubila više od 40 palestinaca u operacijama usmjerenim na tunele u blizini Rafaha, gdje se, prema izraelskim navodima, deseci boraca Hamasa i dalje kriju ispod područja pod izraelskom kontrolom.

Facebook komentari