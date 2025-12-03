Svijet

Otvara se prelaz Rafah: Stanovnici Gaze moći će prelaziti u Egipat

Objavljeno prije 49 minuta

Izrael planira otvoriti prelaz Rafah “u narednim danima” kako bi stanovnici Gaze mogli preći u Egipat. Odluka dolazi nakon što je izraelska forenzika utvrdila da djelimični posmrtni ostaci predati ove sedmice ne odgovaraju dvojici talaca iz 2023. godine, što prijeti da uspori primirje s Hamasom.

Tačno vrijeme otvaranja prelaza još nije određeno, ali će omogućiti izlazak radi medicinskih i putnih razloga, uz izraelsku sigurnosnu provjeru i koordinaciju s Egiptom i Evropskom unijom, slično mehanizmu iz januara 2025.

Prelaz Rafah, jedini izlaz Gaze koji nije pod izraelskom kontrolom, zatvoren je od maja 2024. i kratko otvoren u februaru ove godine za evakuaciju ranjenih. Izrael zahtijeva da Hamas poštuje dogovor o vraćanju talaca prije potpunog otvaranja.

Više od 16.500 bolesnih i ranjenih ljudi u Gazi čeka medicinsku evakuaciju. Biznismen Tamer al Burai izrazio je nadu da će konačno dobiti neophodnu medicinsku pomoć,pišu Vijesti

Od početka primirja u oktobru, Izrael je vratio dvadeset živih talaca i posmrtne ostatke 26 drugih, dok je broj palestinskih tijela primljenih u zamjenu dosegao 330.


