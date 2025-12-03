Mađarski ministar odbrane Kristóf Szalay-Bobrovniczky tvrdi da je Ukrajina izgubila rat sa vojnog aspekta, ponavljajući stavove koje je iznio još prošle godine u vezi sa ratom i pozicijom njegove vlade.

Javlja to European Pravda, pozivajući se na mađarsku novinsku agenciju Telex.hu.

Szalay-Bobrovniczky je naveo da je vjerovatnoća namjernog ili slučajnog eskaliranja velika, što također ugrožava mađarski narod.

Također je naglasio kako se se mir može postići samo diplomatskim sredstvima. Tvrdi da napori SAD-a da uspostave mir bivaju podrivani od strane lidera Evropske unije, koji pokušavaju sabotirati te napore i učiniće sve da rat traje.

“Mađarska i dalje stoji na strani mira”, dodao je.

Pozivajući se na vlastite podatke, ministar odbrane Mađarske dalje tvrdi da se oko 1.000 boraca svakodnevno uklanja iz borbe, četvrtina njih je poginula u borbi. Neki putevi su neprohodni, a “kolaps ukrajinske poljoprivrede”, koji je ranije bio oštro kritikovan od strane vlade, takođe negativno utiče na Mađare, pišu vijesti.

Szalay-Bobrovniczky je također tvrdio da su ukrajinske snage popunjene do 40%, dok su Oružane snage Rusije na 70%, zaključujući da je “Ukrajina izgubila ovaj rat sa vojnog aspekta”.

(24sata.info)

Facebook komentari