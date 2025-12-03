Zelenski: Bojim se da će Amerikanci izgubiti interes

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da strahuje kako bi Sjedinjene Američke Države mogle izgubiti interes za organizaciju mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, prenosi Sky News.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije s irskim premijerom Micheálom Martinom u Dublinu, Zelenski je kazao da je umjereno optimističan zbog trenutnih američkih napora u potrazi za rješenjem sukoba.

„Malo optimizma bilo je u mojim riječima zbog brzine pregovora i interesa sa američke strane. To pokazuje da se Amerika ne povlači iz diplomatskog dijaloga, što je dobra vijest“, rekao je.

Ipak, na pitanje da li strahuje da bi SAD mogao izgubiti interes za pregovarački proces, Zelenski je priznao da ga ta mogućnost zabrinjava. „Da, bojim se. Ako se neko od naših saveznika umori…“, rekao je, dodavši da je cilj Rusije „izvući Ameriku iz ove situacije“.

Zelenski je izjavio da očekuje povratne informacije od američkih pregovarača nakon sastanka posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Poručio je da je spreman ponovo razgovarati s predsjednikom Donaldom Trumpom, ali da taj susret zavisi od rezultata razgovora u ruskoj prijestolnici.

Witkoff je, prema očekivanjima, trebao Putinu prezentirati ažuriranu verziju plana od 28 tačaka za okončanje rata, koji uključuje i prijedloge evropskih lidera. Prvobitni dokument, koji su sastavili Witkoff i ruski izaslanik Kiril Dmitrijev, izazvao je oštre kritike zbog izrazite pristrasnosti u korist Kremlja te je ocijenjen kao nagrada Putinu za invaziju iz 2022. godine.

Ukrajina je jasno odbacila sve zahtjeve koji bi podrazumijevali ustupanje teritorija Rusiji, naglašavajući da svaki sporazum mora zaštititi njen suverenitet i dugoročnu sigurnost. Među ukrajinskim zvaničnicima postoji zabrinutost oko snage eventualnih sigurnosnih garancija. Kijev i više evropskih država zalažu se za model sličan članu 5 NATO-a, ali bi takva garancija zahtijevala punu podršku SAD-a, koji još nije precizirao da li je spreman na tu obavezu.

Rusija, s druge strane, tvrdi da takve garancije nisu potrebne. Putin poručuje da nema namjeru nastaviti neprijateljstva, ali istovremeno upozorava da je Rusija spremna na borbu ako evropske zemlje pokrenu rat protiv nje.

„Ako Evropa iznenada poželi rat s nama i započne ga, mi smo odmah spremni“, rekao je. „Tu ne može biti sumnje.“

Također je dodao da se Evropa „sama isključila“ iz pregovora prekidom veza s Rusijom i uvođenjem širokih sankcija. Optužio je evropske lidere da pokušavaju potkopati mirovni proces postavljanjem uslova za koje znaju da će Moskva smatrati „potpuno neprihvatljivim“, nastojeći, kako kaže, prikazati Rusiju kao stranu koja blokira američke napore da se rat okonča, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari