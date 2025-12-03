Šri Lanka traži međunarodnu pomoć: Stotine poginulih i nestalih

Vlasti Šri Lanke saopćile su u srijedu da će im biti potrebno oko sedam milijardi dolara za obnovu kuća, industrijskih objekata i puteva uništenih ciklonom Ditwah, u kojem je do sada poginulo najmanje 465 ljudi.

Nade su izblijedjele za 366 drugih osoba koje se vode kao nestale nakon klizišta i poplava izazvanih ciklonom, koji je prošle sedmice donio rekordne kiše širom ostrva.

– Naša početna procjena je da će nam trebati oko šest do sedam milijardi dolara za obnovu – rekao je Prabath Chandrakeerthi, generalni komesar.

Low-lying areas of #SriLanka's capital were flooded on Sunday after a powerful cyclone triggered heavy rains and mudslides across the island, killing at least 212 people and leaving many more missing. https://t.co/zLmZ3hjGzW pic.twitter.com/eg5JNxomKI — China Daily (@ChinaDaily) December 1, 2025

Chandrakeerthi je dodao da vlada pruža 25.000 rupija (81 dolar) svakoj porodici kako bi pomogli u čišćenju svojih domova, dok će oni koji su izgubili kuće dobiti do 2,5 miliona rupija (8.100 dolara).

Predsjednik Anura Kumara Dissanayake izjavio je da je strana pomoć ključna za finansiranje oporavka, budući da se zemlja još uvijek oporavlja od najteže ekonomske krize prije tri godine.

Dissanayake je u subotu proglasio vanredno stanje i obećao obnovu uz međunarodnu podršku.

– Tek smo izlazili iz ekonomske krize kada nas je pogodila ova katastrofa, koja je najveći izazov s kojim se suočila bilo koja vlada – rekao je Dissanayake svojim najvišim zvaničnicima u utorak.

Šri Lanka je u aprilu 2022. proglasila nemogućnost servisiranja suverenog duga od 46 milijardi dolara nakon što je zemlja ostala bez deviza za finansiranje čak i najosnovnijih uvoza, poput hrane, goriva i lijekova. Zemlja je osigurala zajam za spas od 2,9 milijardi dolara od MMF-a, koji je naveo da se ekonomija od tada stabilizirala, ali Šri Lanka mora nastaviti s reformama, uključujući mjere štednje.

Kriza iz 2022. dovela je do višemjesečnih protesta na ulicama koji su prisilili tadašnjeg predsjednika Gotabayu Rajapaksu da podnese ostavku. Vodostaj u glavnom gradu Colombu počeo je opadati u srijedu nakon velikih poplava tokom vikenda.

Više od 1,5 miliona ljudi u zemlji pogođeno je prirodnom katastrofom, a oko 200.000 se nalazi u državnim skloništima. Neka od najteže pogođenih područja u centralnim brdima i dalje su nedostupna, a vlasti rade na raščišćavanju puteva i obnovi komunikacijskih linija.

Uprkos katastrofi, zemlja koja se oslanja na turizam u utorak je u luci Colombo dočekala luksuzni kruzer, saopćile su vlasti.

Dolazak šalje jasnu poruku svijetu – Šri Lanka je sigurna, otvorena i spremna ponovo dočekati posjetioce – navela je turistička zajednica zemlje, piše Fena.

(24sata.info)

