Njemačka uvodi najmoćniji raketni štit u Evropi

Biće to prvi put da će njemačka vojska biti opremljena za uništavanje neprijateljskih raketa pre nego što stignu do teritorije Njemačke, prenosi dnevnik Bild.

PVO raketni sistem “strela 3” razvijen je u Izraelu i njemačke oružane snage uložiće u ovaj odbrambeni štit oko četiri milijarde eura iz svog posebnog fonda.

Njemački zvaničnici ocjenjuju da je aktiviranje PVO raketnog sistema “strela 3” važan faktor njemačke bezbjednosti i stub evropske sigurnosti.

“Više nećemo biti bespomoćni pred prijetnjom od balističkih raketa koje lete izvan Zemljine atmosfere. Aktiviranjem PVO sistema ‘strela 3’ Njemačka dobija zaštitu od balističkih raketa. S obzirom na tenzije sa Rusijom, ovo je važan signal”, rekao je Falko Drosman, stručnjak za vojna pitanja.

Pored lansirnih rampi i komandnih centara, postavljaju se radarski sistemi “zeleni bor” za upravljanje raketnom vatrom.

U međuvremenu njemačka vojska započela je na granici između Saksonije-Anhalta i Brandenburga izgradnju visokotehnološkog centra za evropsku protivvazdušnu odbranu, navodi Bild.

