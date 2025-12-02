“Nemamo namjeru da ratujemo sa evropskim zemljama, ali ako započnu rat, Rusija je spremna na to odmah”

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da ukoliko Evropa otpočne rat sa Rusijom, Moskva neće imati “sa kim da pregovara”.

“Rusija nema namjeru da ratuje sa evropskim zemljama, ali ako Evropa počne rat, Rusija je spremna na to odmah”, rekao je Putin novinarima, prenosi Sputnjik.

On je rekao i da je oslobađanje Krasnoarmejska (Pokrovska) polazna tačka za rešavanje svih zadataka postavljenih pred SVO.

Ruski predsjednik je naglasio i da Evropa nema mirovnu agendu već da je na strani rata, kao i da i dalje živi u iluziji da će nanijeti strateški poraz Rusiji, iako shvata da je to nemoguće.

“Rusija dozvoljava Evropskoj uniji da se vrati pregovorima o ukrajinskom pitanju ako se uzmu u obzir realnosti na terenu”, istakao je Putin i naglasio da su se Evropljani samoinicijativno povukli iz pregovora, usvojviši tezu o “strateškom porazu Rusije”.

Istovremeno, Putin je nazvao evropske predloge o mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa neprihvatljivim.

“Sve promjene koje Evropa predlaže u mirovnom planu su u cijelosti ka blokiranju procesa”, rekao je Putin i istakao da EU ujedno želi da optuži Rusiju za remećenje mirovnog sporazuma o Ukrajini.

