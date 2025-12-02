Sin ukrajinskog političara živ zapaljen u Beču

Njegovo tijelo pronađeno je oko 00:30 u bečkoj četvrti Donaustadt, nakon što su građani dojavili požar na Mercedesu s ukrajinskim registarskim oznakama. Vatrogasci su tek nakon gašenja vatre otkrili tijelo mladića na stražnjem sjedalu vozila.

Istraga je ubrzo dobila dramatičan zaokret. Pokazalo se da automobil nije bio mjesto ubistva. Prema analizi posljednjih sati života mladića, prvo mjesto zločina bila je podzemna garaža luksuznog hotela Sofitel, gdje ga je napalo i svladalo više osoba. Snimci nadzornih kamera potvrdili su brutalnost napada, a na tijelu žrtve pronađene su teške ozljede i ogromne opekline.

Austrijska policija, u saradnji s ukrajinskim vlastima i Europolom, uhapsila je dvije osobe – 19-godišnjeg i 45-godišnjeg Ukrajinca. U početku se sumnjalo da bi zločin mogao biti povezan s njegovim ocem, zamjenikom gradonačelnika Harkiva, ali je politički motiv isključen. Istraga je potom usmjerena na novac. Nakon napada s kriptonovčanika žrtve podignut je veliki iznos, a kod jednog od osumnjičenih pronađena je veća suma američkih dolara,pišu Vijesti

Mladić je, nakon brutalnog premlaćivanja, smješten na zadnje sjedalo Mercedesa i zapaljen, što je, prema riječima pukovnika Gerharda Winklera iz bečke kriminalističke policije, vjerovatno urađeno radi prikrivanja tragova. Tijelo je bilo 80 posto izgorjelo, a kao mogući uzroci smrti navode se gušenje ili toplinski udar. Istražitelji su u vozilu pronašli rastopljeni kanistar benzina i tragove katalizatora, što ih je naposljetku dovelo do snimka s benzinske pumpe i identiteta počinilaca.

Obojica osumnjičenih su nakon zločina pobjegla u Ukrajinu. Austrija ih neće moći izručiti, pa će se postupak voditi pred ukrajinskim pravosuđem, kojem će slučaj biti službeno prebačen.

