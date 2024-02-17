Velika istraga zbog požara nebodera u Hong Kongu: Uhapšeno 25 ljudi

Hongkonške vlasti najavile su osnivanje nezavisne komisije koju će voditi sudac kako bi se utvrdili uzroci najveće požarne tragedije u gradu u posljednjih nekoliko desetljeća.

U požaru u stambenom kompleksu Wang Fuk Court poginula je najmanje 151 osoba, a tijela su pronalažena na stubištima i krovovima dok su stanovnici pokušavali pobjeći od vatre.

Policija je zbog sumnje na ubistvo iz nehaja uhapsila 13 osoba, dok je dodatnih 12 uhapšeno u antikorupcijskoj istrazi povezanoj s obnovom kompleksa. Nije poznato poklapaju li se pojedina hapšenja, piše Reuters.

Vlasti ističu da su plastična mreža i izolacijska pjena korištene tokom radova na obnovi zgrada pridonijele brzom širenju požara kroz sedam visokih tornjeva u kojima živi više od 4000 ljudi. Testiranja su pokazala da materijali nisu zadovoljavali protupožarne standarde, a dio opreme bio je skriven od inspekcije, rekao je glavni sekretar Eric Chan.

Stanovnici Wang Fuk Courta još su u septembru 2024. upozoravali na opasnost od zapaljivih materijala, no tada su dobili odgovor da je rizik “relativno nizak”, saopćilo je gradsko Ministarstvo rada.

Vlasti navode i da alarmi nisu radili ispravno te da je izolacijska pjena dodatno ubrzala širenje vatre.

Nakon što su pojedine građanske grupe zatražile veću transparentnost, policija je privela jednog studenta, a lokalni mediji navode da se još dvoje ljudi istražuje zbog mogućeg poticanja na pobunu. Policija nije komentirala slučajeve.

“Neću tolerisati zlopotrebu tragedije za počinjenje kaznenih djela”, rekao je na konferenciji za medije predsjednik izvršne vlasti John Lee.

Međunarodne organizacije za ljudska prava tvrde suprotno.

“Kritički glasovi ne smiju biti kriminalizovani”, poručila je Elaine Pearson iz Human Rights Watcha, upozoravajući na pokušaje suzbijanja kritike.

Kineski ured za nacionalnu sigurnost upozorio je građane da tragediju ne smiju koristiti kako bi “Hong Kong ponovno gurnuli u haos” poput onog iz 2019., kada su masovni prodemokratski protesti izazvali političku krizu, prenosi Index.

Uprkos tragediji, lokalni izbori koji se održavaju u nedjelju bit će provedeni prema planu. Mogli bi poslužiti kao pokazatelj javnog nezadovoljstva načinom na koji je vlada postupila nakon požara.

Još se traga za oko 30 nestalih osoba. Dva najteže oštećena tornja tek trebaju biti u potpunosti pretražena, a vlasti upozoravaju da bi potraga mogla trajati sedmicama.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju istražitelje u zaštitnim odijelima kako pregledavaju stanove čiji su zidovi pocrnjeli, a namještaj pretvoren u pepeo. SPCA Hong Kong navodi da je u požaru stradalo više od 60 kućnih ljubimaca, dok je više od 200 spašeno.

Oko 1500 stanovnika preseljeno je iz prihvatnih centara u privremeni smještaj, dok je dodatnih 945 ljudi zbrinuto u hostelima i hotelima. Vlasti su osigurale hitnu jednokratnu pomoć od 10.000 hongkonških dolara (oko 1.180 eura) po domaćinstvu te ubrzano izdavanje dokumenata poput ličnih karti i pasoša, pišu vijesti.

