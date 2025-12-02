Svijet

Neredi u Sofiji, hiljade građana na ulicama, letjele boce i kamenje, zapaljeni kontejneri

Objavljeno prije 45 minuta

Hiljade ljudi u ponedjeljak su izašli na ulice Sofije kako bi protestvovali protiv plana budžeta bugarske vlade za iduću godinu, prvi u euru, valuti koju će ta zemlja preuzeti 1. januara.

Dio demonstranata u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom koja je štitila urede vladajućih stranaka, napadajući snage sigurnosti kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima. Bloomberg izvještava da se radi o najvećem protestu u posljednjih deset i više godina.

Opozicija i druge organizacije izrazile su nezadovoljstvo budžetom zbog najavljenih povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se, tvrde, finansirali veći troškovi države i korupcija, prenosi Hina.

Oko polovine Bugara protive se uvođenju eura, tvrdeći da će ugroziti suverenitet države te da će iskoristiti prelazak na drugu valutu kako bi povisili cijene.

I predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde nedavno je upozorila da bi inflacija u Bugarskoj mogla narasti nakon što se ona pridruži eurozoni, piše Reuters, prenose Vijesti.ba.


