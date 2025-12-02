129 kilometara od turske obale: Novi napad na ruski tanker

Prema informacijama Direkcije za pomorske poslove, svih 13 članova posade broda je nepovrijeđeno, a tanker je nastavio plovidbu ka turskoj luci Sinop bez traženja dodatne pomoći, preneo je Rojters.
Nisu objavljeni detalji o prirodi napada.
🔴 RUSSIA-TURKIYE CONFLICT#Russian tanker MIDVOLGA-2 reported an attack 80 miles off Türkiye’s Black Sea coast, within its EEZ. En route from #Russia to Georgia with sunflower oil; 13 crew unharmed, no aid requested, proceeding to Sinop. Third such incident recently. pic.twitter.com/jGGmmyc9R2
