129 kilometara od turske obale: Novi napad na ruski tanker

Objavljeno prije 47 minuta

Tanker pod ruskom zastavom “MIDVOLGA-2”, koji je plovio iz Rusije za Gruziju natovaren suncokretovim uljem, prijavio je napad u Crnom moru, 129 kilometara od turske obale, saopštila je danas turska pomorska uprava.

Prema informacijama Direkcije za pomorske poslove, svih 13 članova posade broda je nepovrijeđeno, a tanker je nastavio plovidbu ka turskoj luci Sinop bez traženja dodatne pomoći, preneo je Rojters.

Nisu objavljeni detalji o prirodi napada.


