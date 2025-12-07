Zelenski kazao da američki mirovni plan izgleda bolje, ali da je teritorijalno pitanje najteže

– Teritorijalno pitanje je najteže, pitanje novca i obnove teško je prihvatiti bez prisustva evropskih partnera. A pitanje sigurnosnih garancija ima specifičnosti iz SAD-a i Evrope i one su važne. Moramo biti vrlo oprezni ovdje, ali plan izgleda bolje – rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Parizu sa svojim francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Zelenski je rekao da su ukrajinski i američki pregovarači proveli više od šest sati raspravljajući o teritorijalnom dosijeu samo o pojedinačnim tačkama, naglašavajući koliko su pregovori i dalje izazovni. Dodao je da se razgovori sa SAD-om nastavljaju, Vašington je već podijelio svoju viziju s ukrajinskim zvaničnicima i sada namjerava pokrenuti ista pitanja s Moskvom.

– Sutra ću dobiti povratne informacije od naše delegacije, oni će odletjeti u Irsku i korak po korak mi reći gdje se nalazimo u ovim pregovorima – rekao je.

Zelenski je također odgovorio na spekulacije o potencijalnoj promjeni rukovodstva u predsjedničkom uredu nakon ostavke Andrija Jermaka, čiji je ured pretresla antikorupcijska služba, rekavši da će održati konsultacije nakon povratka u Kijev.

Rekao je da izbor sljedećeg šefa predsjedničkog kabineta ovisi o nekoliko faktora, uključujući smjer upravljanja i povećan fokus na diplomatiju.

