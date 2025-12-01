Sedmica odluke za Ukrajinu?

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastaće se 2. decembra u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrdio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Sedmica pred nama će, izgleda, biti “presudna” za Ukrajinu, rekla je 1. decembra visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.Mogla bi biti ključna sedmica za diplomatiju. Naredni dani mogli bi označiti ključni trenutak za diplomatske napore u vezi s Ukrajinom”, rekla je Kalasova novinarima.

Dodala je da su “čuli” da su razgovori visokih delegacija Ukrajine i Amerike, održani na Floridi, bili teški, ali produktivni.

Produktivni pregovori

Američka i ukrajinska delegacija ocijenile su kao “produktivne” razgovore vođene na Floridi o planu za okončanje rata koji su SAD predstavile prije deset dana.

Vitkof, zet američkog predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner i američki državni sekretar Marko Rubio sastali su se 30. novembra sa ukrajinskim pregovaračkim timom.

Razgovori u Majamiju trajali su otprilike četiri sata. Nakon toga, i Rubio i novi ukrajinski pregovarač Rustem Umerov opisali su pregovore kao produktivne.

Rubio je rekao da je uvjeren da bi rat uskoro mogao da se završi. Iako još ima teških pitanja, američka vlada ostala je optimistična, dodao je on, prenosi Deutsche Welle.

“Naš cilj nije samo okončati rat. Želimo i da pomognemo Ukrajini da zauvijek bude sigurna. I želimo da za Ukrajinu započne period prosperiteta”, rekao je Rubio.

Tramp vidi šansu za dogovor

I Tramp, koji nije bio direktno uključen u pregovore, na povratnom letu iz Mar a Laga za Vašington rekao je da postoji dobra šansa za dogovor.

Međutim, Ukrajina još ima neke teške probleme, poput korupcionaških skandala, dodao je Trump.

Šef Bijele kuće je taj skandal opisao ovako: “Nije baš od pomoći.”

Zbog tog skandala prethodni glavni pregovarač Ukrajine Andrij Jermak morao je da podnese ostavku.

Novi glavni pregovarač Umerov zahvalio je Rubiju: “SAD nas slušaju. SAD nas podržavaju. SAD su na našoj strani.”

Fokus na tri ključne tačke

Ni Rubio ni Umerov nisu govorili o sadržaju pregovora. Ali, novinari koji su pratili taj susret na Floridi izvještavaju da su se razgovori prvenstveno usredsredili na tri ključne tačke.

Prvo, bezbjednosne garancije za Ukrajinu kako bi se spriječio ponovni napad na zemlju. Drugo, šta će se dogoditi s ukrajinskom željom da se priključi NATO-u? I treće, koje će teritorije Ukrajina ustupiti Rusiji? U Moskvi bi posebni izaslanik Vitkof trebalo da razgovara o statusu pregovora s Rusijom.

“Korak naprijed”

Izvor koji je imao direktan uvid u pregovore na Floridi rekao je za CNN da su intenzivni pregovori predstavljali “korak naprijed” i “nadovezali se na napredak postignut u Ženevi”, gdje je prošle nedjelje održana prva runda razgovora o američkim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini.

“Bilo bi zaista prerano reći da smo ovdje sve finalizovali, jer mnogo toga još mora da se uradi. Ali sastanak je bio veoma fokusiran i najproblematičniji aspekti mirovnih prijedloga razmatrani su detaljno”, rekao je izvor za CNN.

Izvor je nagovijestio da bi u nekim oblastima mogao biti ostvaren preliminarni napredak.

NATO i teritorija

Jedan od najviše “problematičnih aspekata” originalnog američkog mirovnog prijedloga od 28 tačaka bila je odredba da Ukrajina zvanično odustane od svoje težnje, utvrđene u njenom ustavu, da se priključi NATO-u, što je ključni ruski zahtjev za okončanje rata, a nešto što ukrajinski zvaničnici i dalje odbijaju.

Međutim, izvor CNN-a sada kaže da su pregovarači razgovarali o mogućem scenariju u kojem bi Ukrajina bila faktički onemogućena da se pridruži zapadnoj vojnoj alijansi putem aranžmana koji bi morali biti neposredno ispregovarani između zemalja članica NATO-a i Moskve.

Konačna odluka o ovako osjetljivom kompromisu, vjerovatno nepopularnom među državama NATO-a, još nije donesena i na kraju bi je donio ukrajinski predsjednik, kazao je izvor za CNN.

Još jedno od tih problematičnih područja jeste zahtjev Kremlja, koji je, takođe, ušao u američki mirovni prijedlog od 28 tačaka, da Ukrajina preda teritoriju u regionu Donbasa na istoku zemlje, koju je Rusija anektirala, ali još nije osvojila.

Američki plan je predložio da region, koji uključuje “pojas tvrđava” – gusto utvrđene gradove i naselja koja se smatraju ključnim za bezbjednost Ukrajine – postane ruska demilitarizovana zona, koju bi Moskva administrirala, ali u koju ne bi smjela da rasporedi vojne snage.

Izvor koji ima direktan uvid u pregovore kaže za CNN da razgovori napreduju i u vezi s tim pitanjem – jednim od najkontroverznijih u pregovorima.

I dalje se traže rješenja

I ukrajinska agencija RBC piše da se aktivno razgovaralo o pitanjima teritorija, dotaknuta je i tema članstva Ukrajine u NATO-u.

Informisani izvor rekao je za RBC – Ukrajina da “pregovori više nisu toliko fokusirani na okvir koji je dogovoren u Ženevi, već na problematična pitanja koja ostaju”.

“Odnosno, ne govorimo o činjenici da sada imamo stopostotno razumijevanje konačnog teksta, ali to je bio još jedan korak naprijed”, rekao je izvor.

Prema njegovim riječima, američka strana shvata da postoji druga strana, i bez obzira na zajednički imenitelj do kojeg dođu sa Ukrajinom, tu je i ruska strana, sa kojom i dalje rade. I oni shvataju da je tamo teže.

Takođe, prema njegovim riječima, mnogo pažnje tokom razgovora posvećeno je pitanju teritorija.

Istovremeno, Amerikanci, koji sebe vide kao posrednike u tom procesu, prenose Ukrajini stav Ruske Federacije, koja zahtijeva potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa.

Međutim, ukrajinska strana, prema izvoru, na sastanku je iznijela stav zašto takav pristup nije moguć: zbog ustavnih ograničenja, mišljenja ukrajinskog društva, kao i neslaganja sa stvarnom situacijom. Stoga stav Ukrajine ostaje nepromijenjen: diskusija o teritorijama treba da počne sa trenutnom linijom kontakta.

“Proces traženja potencijalnih rješenja se nastavlja, ali to je veoma teško pitanje”, dodao je izvor, prenosi “Danas”.

Približene pozicije Ukrajine i SAD

Umerov, koji predsjedava ukrajinskom delegacijom, obavijestio je Zelenskog o rezultatima,pišu Nezavisne

On je napomenuo da postoji značajan napredak u promovisanju dostojanstvenog mira, a takođe je rekao da su se pozicije Ukrajine i Sjedinjenih Država približile.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je ove podatke, rekavši da će se rad nastaviti.

“Razgovarali smo o svim važnim pitanjima koja su značajna za Ukrajinu, za ukrajinski narod, a SAD su bile izuzetno podržavajuće”, rekao je Umerov.

