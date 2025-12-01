Šri Lanka i Indonezija angažuju vojsku, broj mrtvih u poplavama širom Azije prelazi 1.100

Milioni ljudi pogođeni su kombinacijom tropskih ciklona i obilnih monsunski kiša u Šri Lanki, dijelovima indonezijskog Sumatre, Tajlandu i Maleziji posljednjih dana.U Indoneziji je, prema podacima nacionalne agencije za katastrofe, poginulo najmanje 604 ljudi, dok se 464 vode kao nestali. Broj mrtvih u Šri Lanki porastao je na 366, uz 366 nestalih, dok je u Tajlandu stradalo 176 osoba. Tri smrti potvrđene su u Maleziji.

Predsjednik Indonezije Prabowo Subianto rekao je tokom posjete Sjevernoj Sumatri danas da se nada da je prošlo “najgore”, te dodao da se vlada fokusira na dostavljanje pomoći.

Tri ratna broda, dva bolnička broda i nekoliko aviona poslani su da dopreme pomoć najteže pogođenim oblastima, gdje je potraga za preživjelima otežana blokiranim putevima, urušenim mostovima i prekinutim komunikacijama. Neka područja potpuno su odsječena od timova za spašavanje.

Ove poplave najsmrtonosniji su događaj u Indoneziji od zemljotresa i cunamija 2018. godine u kojima je poginulo više od 2.000 ljudi u Sulaveziju.

Poplave su potopile domove, uništile poljoprivredna zemljišta i izazvale klizišta širom regiona, iako pravi razmjeri štete tek trebaju biti utvrđeni. Neki su se ljudi držali za stabla ili penjali na krovove čekajući spasioce.

Šri Lanka je proglasila vanredno stanje i zatražila međunarodnu pomoć nakon ciklona Ditwah, koji je natjerao 148.000 ljudi da napuste domove i potraže sklonište.

Vodostaj u glavnom gradu Kolombu najviši je bio tokom noći, a nakon prestanka kiše pojavila se nada da će se voda početi povlačiti. Pojedine radnje i kancelarije ponovo su otvorile vrata, iako ukupni razmjeri štete još nisu jasni.

U Ma Oyi, sjeverno od prijestolnice, Hasitha Wijewardena rekao je da se bori s čišćenjem nakon povlačenja vode. “Voda se povukla, ali kuća je puna blata”, rekao je lokalnim novinarima, pozivajući vojsku u pomoć.

Predsjednik Šri Lanke Anura Kumara Dissanayake, koji je proglasio vanredno stanje, poručio je da će zemlja biti obnovljena. “Suočavamo se s najvećom i najtežom prirodnom katastrofom u našoj historiji”, rekao je u obraćanju naciji. “Sigurno ćemo izgraditi bolju državu nego što je bila prije”.

Šteta i gubici najveći su u Šri Lanki od katastrofalnog cunamija 2004. godine, koji je usmrtio oko 31.000 ljudi i ostavio više od milion bez domova.

Kiša je oslabila širom zemlje, ali su nizinska područja glavnog grada i dalje poplavljena, a vlasti se pripremaju za veliku operaciju pomoći,pišu N1

Vojni helikopteri angažovani su za evakuaciju ugroženih i dostavu hrane, ali se jedan srušio u nedjelju uveče sjeverno od Kolomba.

U Tajlandu, zamjenik premijera Thamanat Prompow posjetio je Hat Yai, jedno od najteže pogođenih područja, u ponedjeljak. Rekao je da su vodovodna i elektrodistribucijska preduzeća dobila nalog da odmah obnove usluge i da se stanovništvu dijele solarne lampe.

Kako piše Guardianm klimatske promjene koje su izazvali ljudi povećale su učestalost najintenzivnijih i najrazornijih tropskih ciklona, iako se ukupan broj oluja godišnje globalno nije promijenio. Razlog je taj što toplija mora nose više energije, pa stvaraju snažnije oluje. Ekstremne padavine iz tropskih ciklona znatno su se povećale, jer topliji zrak sadrži više vodene pare.

