Izraelski doseljenici pretukli i opljačkali volontere iz Italije i Kanade

Tri Italijana i jedna Kanađanka napadnuti su u ranim jutarnjim satima u nedjelju, u selu Ein al-Duyuk, blizu Jerihona, gdje su volontirali kako bi pomogli zaštititi palestinsko stanovništvo od sve intenzivnijeg nasilja naseljenika.Sva četvorica su hospitalizirana, a jedan od njih je danas i dalje primao medicinsku njegu u Ramallahu zbog težih povreda.

U pisanom svjedočenju, Kanađanka je navela: “U 4.30 ujutro 30. novembra, deset maskiranih naseljenika, dvojica naoružana puškama iz vojnog arsenala, upala su u kuću u kojoj smo spavali nakon noćne straže.

Tukli su nas oko 15 minuta. Mene su udarali nogama u glavu, rebra, kukove i butine. Vikali su uvrede na arapskom i govorili nam da nemamo pravo biti ovdje. Razbili su unutrašnjost kuće i uništili solarne baterije prije nego što su otišli”.

Žena, koja nije željela da joj se ime objavi iz sigurnosnih razloga, dodala je: “Nije ovdje riječ o nama. Nas su tukli 15 minuta. Palestinci ovdje trpe ovo nasilje svaki dan, svaki sat, hiljadu puta gore”.

Obim i brutalnost napada u Ein al-Duyuku znatno su porasli u posljednja dva mjeseca, nakon podizanja obližnjeg naseljeničkog outposta i dolaska mladih, agresivnih naseljenika.

Aktivisti navode da su nasilni incidenti postali gotovo svakodnevni. Napadi su uključivali upade naseljenika u kuće i premlaćivanje mještana, krađu 200 ovaca, dva automobila i uništavanje solarnih panela.

Iako su sva naselja na okupiranoj teritoriji nezakonita prema međunarodnom pravu, neregularne ispostave su nezakonite i prema izraelskom zakonu. Ein al-Duyuk se nalazi u Zoni A na Zapadnoj obali, kojom bi trebale upravljati palestinske vlasti i u koju je Izraelcima zabranjen ulaz.

Kanadsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da “najoštrije osuđuje nasilna djela ekstremističkih naseljenika” i dase protivi “bilo kakvim postupcima ili retorici o aneksiji palestinskih teritorija”.

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je novinarima: “Dosta nam je ove agresije. Ovo nije način [na koji naseljenici] mogu ostvarivati svoja prava”.

Izraelske vlasti na Zapadnoj obali upitane su za komentar. Mještani i aktivisti tvrde da nije bilo nikakve ozbiljne policijske intervencije kako bi se napadi zaustavili ili da bi se outpost uklonio. Vodeći članovi koalicije Benjamina Netanyahua otvoreno podržavaju naseljenike na Zapadnoj obali,piše N1

Prema podacima UN-a, izraelski naseljenici i snage sigurnosti ubile su više od 1.000 Palestinaca, uključujući 233 djece, na Zapadnoj obali tokom protekle dvije godine, u onome što mnogi izraelski i palestinski posmatrači smatraju koordiniranom kampanjom nasilja usmjerenom na preuzimanje teritorije.

