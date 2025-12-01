Testiranje borbenog drona Kızılelma: Prekretnica u ambicijama Turske da sofisticiranu obrambenu opremu proizvodi kod kuće

Test 29. novembra, kod obale Sinopa u Crnom moru, uključivao je jurišni dron opremljen senzorima i elektronikom tvrtke Aselsan, te raketu zrak-zrak Gökdoğan tvrtke TÜBİTAK SAGE, navodi se u izjavi.

To je bio prvi put da je mlazno motorizirana Kızılelma uspješno napala zračnu metu izvan vizualnog dometa.

Prema informacijama koje je podijelio Baykar, pet borbenih zrakoplova F-16 koji su poletjeli iz 5. glavne mlazne baze u Merzifonu letjelo je u formaciji s Kızılelmom, demonstrirajući buduće koncepte zračne borbe kroz zajedničke operacije s posadom i bespilotnim avionima, prenosi defensenews.

Arda Mevlütoğlu, obrambeni analitičar sa sjedištem u Istanbulu, opisao je test kao prekretnicu prema ambicijama turske vlade da sofisticiranu obrambenu opremu proizvodi kod kuće.

General Ziya Cemal Kadıoğlu, zapovjednik turskog ratnog zrakoplovstva, nazvao je događaj najavom “nove ere u povijesti zrakoplovstva”.

„Kao zapovjednik turskog ratnog zrakoplovstva, vjerujem da svjedočimo povijesnom danu i kada se osvrnemo u budućnost, svi će bolje razumjeti što to zapravo znači.“

