Dva napada u ruralnom dijelu Kuneitre: Izraelska vojska ponovo krši suverenitet Sirije

Izraelske vojne snage napredovale su prema zapadnoj strani sela Saida al-Hanout u južnom selu Quneitra, izvijestila je državna Sirijska arapska novinska agencija (SANA).

Vojna snaga, koja se sastoji od tri vozila, zauzela je položaj u selu, dok je dron letio iznad Saida al-Hanouta kako bi nadzirao područje, dodala je agencija.

Izraelske snage, u pratnji dva Humveeja i dva transportera oklopnih vozila, također su se pomaknule na vrh brda Tel Abu Qubays na periferiji sela Ein Zivan u južnom selu Quneitra, javila je SANA.

Izraelska vojska ili sirijske vlasti nisu odmah komentirale izvješće.

Podaci sirijske vlade pokazuju da je Izrael od prosinca 2024. izveo preko 1000 zračnih napada na Siriju i više od 400 prekograničnih napada na južne provincije.

Nakon pada režima Bashara al-Assada krajem 2024., Izrael je proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon zone, što je prekršilo sporazum sa Sirijom iz 1974.

