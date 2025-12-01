U svijetu 40,8 miliona ljudi živi sa virusom HIV-a

stovremeno, 9,2 miliona ljudi i dalje nema pristup liječenju.

U novom izvještaju “Prevazilaženje poremećaja, transformacija odgovora na HIV“, UNAIDS upozorava da je globalni odgovor na HIV pretrpio najveći zastoj u posljednjim decenijama, uz duboke posljedice izazvane smanjenjem međunarodnog finansiranja i izostankom globalne solidarnosti, što najteže pogađa zemlje sa niskim i srednjim prihodima.

„Kriza finansiranja istakla je krhkost napretka za koji smo se toliko borili“, poručila je izvršna direktorka UNAIDS-a Vini Bjanjima.

„Iza svakog podatka stoje ljudi – bebe i djeca koja nisu obuhvaćena testiranjem na HIV ili ranom dijagnozom, mlade žene koje ostaju bez preventivne podrške, zajednice koje odjednom ostaju bez usluga ili njege. Ne možemo ih napustiti. Moramo prevazići ovaj poremećaj i transformisati odgovor na sidu“, naglasila je ona.

Izvještaj pokazuje da su preventivne službe, i prije krize opterećene, sada među najpogođenijima. Ukidanje programa prevencije namijenjenih mladim ženama u brojnim državama dovelo je do gubitka ključnih usluga – od prevencije HIV-a do mentalnog zdravlja i podrške u slučajevima nasilja zasnovanog na polu. Time se dodatno povećava ranjivost ove populacije: samo tokom 2024. godine, svakog dana je širom svijeta registrovano 570 novih infekcija HIV-om kod djevojaka i mladih žena uzrasta od 15 do 24 godine, javlja Beta.

Znatne poteškoće pogađaju i organizacije koje vode zajednice – okosnicu odgovora na HIV. Više od 60 odsto organizacija koje vode žene bilo je primorano da obustavi osnovne programe.

Neispunjavanje globalnih ciljeva za 2030. moglo bi, prema procjenama UNAIDS-a, dovesti do dodatnih 3,3 miliona novih infekcija u periodu od 2025. do 2030. godine.

Kriza finansiranja odvija se uz istovremenu eroziju ljudskih prava širom svijeta, posebno sa teškim posljedicama za marginalizovane grupe. Od početka godine, broj zemalja koje kriminalizuju istopolne seksualne odnose i rodno izražavanje prvi put je porastao otkako je UNAIDS 2008. počeo da prati ove zakone. Istovremeno, ograničenja za civilno društvo – posebno organizacije koje rade sa ključnim populacijama i mladim ženama u podsaharskoj Africi – dodatno otežavaju pristup neophodnim HIV uslugama,pišu Vijesti

UNAIDS poziva svjetske lidere da potvrde globalnu solidarnost, multilateralizam i zajedničku posvećenost borbi protiv side i njenom okončanju.

