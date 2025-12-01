Tramp i Putin vrše pritisak, predsjednica suda: “Nastaviti ćemo da se odupiremo pritiscima SAD i Rusije”

Sud se suočava sa sankcijama i nalozima za hapšenje protiv svojih zvaničnika zbog istraga koje uključuju visoke političke figure, piše AP.

Devet članova osoblja suda, uključujući šest sudija i glavnog tužitelja, sankcionisao je američki predsjednik Donald Tramp zbog istraga protiv američkih i izraelskih zvaničnika.

Sa druge strane, Moskva je izdala naloge za hapšenje osoblja suda kao odgovor na nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog rata u Ukrajini.

Sankcije su, kako se navodi, uticale na rad suda u vrijeme kada se institucija suočava sa sve većim zahtjevima. Akane je još prošle godine upozorila da sudu prijeti dolazeća Trampova administracija. Tri nedelje nakon što je po drugi put preuzeo dužnost, Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom se uvode sankcije tužitelju Karimu Kanu zbog istraga o Izraelu, bliskom američkom savezniku.

Sud je izdao i nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina tokom vojne ofanzive Izraela u Gazi, koja je uslijedila nakon smrtonosnih napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Unutrašnji problemi

Osim spoljašnjih pritisaka, sud se nosi i sa unutrašnjim izazovima. Glavni tužitelj Karim Kan privremeno se povukao s dužnosti dok traje istraga o optužbama za seksualno zlostavljanje, koje on odlučno poriče. Sudija Tomoko Akane jasno je poručila delegatima iz 125 država članica suda:

“Nikada ne prihvatamo bilo kakvu vrstu pritiska”.

