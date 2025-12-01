Mladić ušao u nastambu lavice, ubila ga pred očima posjetitelja

Devetnaestogodišnji Žerson de Melo Mačado smrtno je stradao u nedjelju, 30. novembra, nakon što ga je napala lavica u zoološkom vrtu u Brazilu. Mladić se pred očima drugih posjetitelja popeo preko zida visokog oko šest metara i ušao u nastambu velike mačke u parku Zoobotânico Arruda Câmara u gradu João Pessoa, piše People.
Zoološki vrt, dom stotinama životinjskih vrsta, potvrdio je smrt 19-godišnjaka u priopćenju objavljenom na Instagramu. – Nakon što je incident potvrđen, park je odmah zatvoren, slijedeći sve sigurnosne protokole”, napisao je zoološki vrt. “Timovi su mobilizirali nadležne vlasti i pružili potrebnu podršku za službu i rad stručnjaka.”
Iz zoološkog vrta su najavili da će ostati zatvoreni tijekom istrage incidenta, istovremeno uvjeravajući posjetitelje da imaju “stroge” sigurnosne standarde.
– Park Arruda Câmara izražava sućut obitelji preminulog mladića, duboko žali zbog gubitka i želi im snagu u ovom teškom trenutku – zaključuje se u priopćenju.
Tragična životna priča
Osiguranje zoološkog vrta navodno je pokušalo zaustaviti Mačada dok se penjao u nastambu lavice, ali se on kretao prebrzo. Forenzički tim Civilne policije još nije isključio mogućnost da su njegovi postupci bili samoubilački. Mačadu je prethodno dijagnosticirana šizofrenija i boravio je u nekoliko ustanova. Potjecao je iz obitelji s poviješću mentalnih problema i odrastao je u “ekstremnom siromaštvu”.
Savjetnica za dobrobit djece Veronika Oliveira rekla je za medije da su sva njegova četiri brata i sestre posvojena, osim njega, nakon što su oduzeti majci dok je on bio vrlo mlad. Tijekom godina imao je nekoliko sukoba s policijom, a počeo je krasti još u djetinjstvu.
Prošlog tjedna, Mačado je navodno došao kod Oliveire po pomoć u traženju posla nakon što je pušten iz zatvora.
– Imao je 19 godina, ali kad je govorio, vjerujem da njegove kognitivne sposobnosti nisu bile veće od onih 5-godišnjaka – rekla je Oliveira.
San o kroćenju lavova
Prisjetila se da se Mačado prethodno ušuljao u stajni trap aviona koji je išao prema Africi u potrazi za svojim snom da pripitomi lavove, ali je otkriven i upućen Službi za zaštitu djece na aerodromu.
– Žerson je rezultat sustava koji ga je uvijek isključivao; godinama je bio u kavezu. Danas je bila kulminacija “Kronike najavljene smrti” – rekla je Olivieria o njegovoj smrti.
– Nadam se da će lekcija ostati i da će bezbrojni Žersoni o kojima se svakodnevno brinemo imati sretniji kraj. Moj je osjećaj potpune nemoći, a taj osjećaj uzrokuje ogromnu bol u mojoj duši.
Sudbina lavice Leone
Nakon Mačadove smrti, Parque Zoobotânico Arruda Câmara objavio je i novosti o lavici.
– Leona, lavica u parku Arruda Câmara, dobro je i nastavit će primati svu potrebnu njegu – napisao je zoološki vrt.
– Nakon incidenta, odmah ju je procijenio tehnički tim i ostaje pod stalnim promatranjem i nadzorom, jer je doživjela visoku razinu stresa.
– Važno je naglasiti da eutanazija nikada nije razmatrana – nastavio je zoološki vrt.
– Leona je zdrava, ne pokazuje agresivno ponašanje izvan konteksta incidenta i neće biti eutanazirana. Protokol u ovakvim situacijama predviđa upravo ono što se radi: nadzor, procjena ponašanja i specijalizirana njega.
– Tim Bica, veterinari, dreseri i tehničari potpuno su posvećeni Leoninoj dobrobiti, osiguravajući da se oporavi, emocionalno stabilizira i sigurno nastavi svoju rutinu – zaključio je zoološki vrt.