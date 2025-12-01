Izraelski predsjednik o pomilovanju Netanjahua: “Nasilni diskurs me neće pokolebati”

Hercog je poručio da će zahtjev za pomilovanje ”biti obrađen na najprikladniji i najprecizniji način”, javlja Times of Izrael.

“Netanjahuov potez uznemirava mnoge ljude u ovoj zemlji, u različitim zajednicama, i pokreće debatu. Ali jedna stvar je jasna, taj diskurs neće uticati na mene. Naprotiv samo diskurs pun poštovanja svakako podstiče diskusiju i dijalog. Pozivam izraelsku javnost da posjeti veb stranicu predsjedničke rezidencije, doma naroda, da izrazi svoje mišljenje i odgovori u skladu sa tim”, rekao je Hercog, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu od Hercoga zatražio predsjedničko pomilovanje u sudskom procesu koji se vodi protiv njega, zbog slučajeva u kojima je osumnjičen za korupciju, što je i američki predsjednik Donald Tramp prethodno tražio da Hercog učini.

Hercog će ove nedelje posetiti Njujork, ali još nije poznato hoće li se sastati sa Trampom.

