Svijet

Izraelski predsjednik o pomilovanju Netanjahua: “Nasilni diskurs me neće pokolebati”

9.8K  
Objavljeno prije 2 sata

Izraelski predsjednik Isak Hercog izjavio je danas da će prilikom razmatranja pomilovanja premijera Benjamina Netanjahua uzeti u obzir “samo dobrobit države i izraelskog društva”, tvrdeći da ga “nasilni diskurs” neće pokolebati.

Hercog je poručio da će zahtjev za pomilovanje ”biti obrađen na najprikladniji i najprecizniji način”, javlja Times of Izrael.

“Netanjahuov potez uznemirava mnoge ljude u ovoj zemlji, u različitim zajednicama, i pokreće debatu. Ali jedna stvar je jasna, taj diskurs neće uticati na mene. Naprotiv samo diskurs pun poštovanja svakako podstiče diskusiju i dijalog. Pozivam izraelsku javnost da posjeti veb stranicu predsjedničke rezidencije, doma naroda, da izrazi svoje mišljenje i odgovori u skladu sa tim”, rekao je Hercog, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu od Hercoga zatražio predsjedničko pomilovanje u sudskom procesu koji se vodi protiv njega, zbog slučajeva u kojima je osumnjičen za korupciju, što je i američki predsjednik Donald Tramp prethodno tražio da Hercog učini.

Hercog će ove nedelje posetiti Njujork, ali još nije poznato hoće li se sastati sa Trampom.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh