EVROPA KIPTI OD BIJESA ZBOG AMERIČKOG PLANA ZA PUTINA: Preko 1 stvari neće da pređu, na kraju će mu oni “PRESUDITI”

Namjeru Donalda Trampa da obezbedi mir u Ukrajini ne sme da prati pomilovanje Vladimira Putina za ratne zločine koje su ruske snage počinile, upozorio je jedan visoki zvaničnik Evropske unije, praktično postavljajući novu “crvenu liniju” za svaki dogovor, piše “Politiko”.

Majkl Mekgrat, evropski komesar za pravosuđe i demokratiju, rekao je u intervjuu za “Politiko” da pregovarači moraju da obezbede da potraga za prekidom vatre ne rezultira time da Rusija izbjegne krivično gonjenje.

Njegove izjave odražavaju široko rasprostranjenu zabrinutost u evropskim prestonicama da je originalni američki nacrt dogovora uključivao obećanje o “punoj amnestiji za postupke počinjene tokom rata”, zajedno sa planovima za reintegraciju Rusije u svjetsku privredu.

“Sve strane će dobiti amnestiju i odreći se budućih potraživanja”, navodi se u 26. tački originalnog američkog plana.

“Moraju da odgovaraju za te zločine”

Trampov tim ulaže napore da rehabilituje šefa Kremlja uprkos međunarodnim osudama Rusije za navodne zločine – uključujući otmicu 20.000 ukrajinske dece i napade usmjerene na civile u Buči – Marijupolju i drugim mjestima.

– Ne vjerujem da će istorija blagonaklono gledati na bilo kakav pokušaj da se izbrišu ruski zločini u Ukrajini. Za te zločine moraju da odgovaraju i to će biti stav EU u svim ovim razgovorima. Kad bismo to uradili – kada bismo dozvolili nekažnjivost za te zločine – posijali bismo sjeme za sljedeći talas agresije i sledeću invaziju. I vjerujem da bi to bila istorijska greška ogromnih razmjera – rekao je Mekgrat.

“Imamo obilje dokaza”

Ukrajinske vlasti navode da su otvorile istrage o više od 178.000 navodnih ruskih zločina od početka rata. Prošlog mjeseca je komisija Ujedinjenih nacija utvrdila da su ruske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti, uključujući napade dronovima na ukrajinske civile, kao i ratne zločine prinudnog premeštanja i deportacije stanovništva.

– Ne možemo da odustanemo od prava žrtava ruske agresije i ruskih zločina. Milioni života su oduzeti ili uništeni, ljudi su nasilno odvedeni, a mi imamo obilje dokaza – rekao je Mekgrat.

“Politiko” navodi da EU i druge zemlje rade na uspostavljanju novog specijalnog tribunala za zločin agresije, sa ciljem da ruski lideri budu izvedeni pred lice pravde zbog invazije na Ukrajinu koja je počela u februaru 2022. U martu 2023. su sudije Međunarodnog krivičnog suda izdale nalog za hapšenje Putina, označivši ga kao osobu “navodno odgovornu za ratni zločin nezakonite deportacije stanovništva (dece) iz Ukrajine”.

Međutim, Tramp i njegov tim za sada pokazuju malo interesovanja za procesuiranje Putina.

Štaviše, američki predsjednik dosljedno opisuje svog ruskog kolegu u pozitivnom tonu, često ističući kako može da vodi “dobar razgovor” sa Putinom. Tramp je izrazio nadu da će izgraditi nove ekonomske i energetske partnerstva sa Rusijom, a dvojica lidera su čak razgovarala o organizovanju hokejaških utakmica u Rusiji i SAD kada rat bude završen, podsjeća list.

Nacrt mirovnog plana od 28 tačaka, koji je Trampov tim prošle nedjelje pustio u opticaj, nastavlja se u sličnom duhu.

U dokumentu se navodi da će “Rusija biti reintegrisana u globalnu ekonomiju” i ponovo pozvana da se pridruži G8, iz koje je isključena 2014. nakon aneksije Krima.

“SAD će ući u dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji radi međusobnog razvoja u oblastima energetike, prirodnih resursa, infrastrukture, vještačke inteligencije (AI), data-centara, projekata eksploatacije retkih metala u Arktiku i drugim uzajamno korisnim poslovnim mogućnostima”, navodi se u dokumentu.

Postepeno ukidanje sankcija

Američki mirovni plan predviđa postepeno ukidanje sankcija Rusiji, iako evropski lideri ističu da će o ukidanju sankcija EU isključivo oni odlučivati.

Ipak, ne žele svi u Evropi da održe pritisak na Moskvu, ukazuje “Politiko”.

Mađarska je više puta blokirala nove sankcije, posebno u vezi sa naftom i gasom, od kojih zavisi. Visoki političari u Nemačkoj takođe su pokrenuli ideju o ukidanju sankcija vezanih za gasovod Sjeverni tok iz Rusije, piše espreso.

