Turska pregovara o sprječavanju širenja rata u Ukrajini na Crno more

Vlada Turske je to obavila povodom napada ukrajinskih dronova na dva ruska naftna tankera u Crnom moru i osudila je te napade.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ondžu Kečeli objavio je prošle noći na društvenim mrežama da su napadi na brodove „Kairos“ i „Virat“ bili unutar ekskluzivne ekonomske zone Turske i da izazvali „ozbiljne rizike za plovidbu, živote, imovinu i bezbednost životne sredine u regionu“.

Ukrajina je saopštila da je koristila dronove Ratne mornarice da bi pogodila tankere kod turske obale Crnog mora kasno u petak popodne, a posade oba broda, kako tvrdi Kijev, bezbjedne su.

Baza podataka OpenSanctions navela je da su brodovi dio ruske flote za izbjegavanje sankcija uvedenih protiv nje zbog rata u Ukrajini kojeg je počela u februaru 2022. godine.

Ukrajina je tokom rata više puta uspješno napala ruske brodove, uglavnom u sjevernim delovima Crnog mora, a posljednja dva su bila na jugu.

