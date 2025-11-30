Egipat napreduje u planu obuke palestinskih sigurnosnih snaga za poslijeratnu Gazu

Program, koji se mjesecima tiho provodi u koordinaciji s Ramallahom, osmišljen je kako bi se stvorile snage od 10.000 pripadnika u potpunosti iz Pojasa Gaze, a financirale bi ih Palestinske vlasti.

Inicijativa je prvi put objavljena kada je egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty u kolovozu rekao palestinskom premijeru Mohammadu Mustafi da Egipat namjerava pripremiti 5000 oficira. Pilot skupina završila je tečaj u Kairu u ožujku, a dvomjesečni programi nastavljeni su u rujnu. Dužnosnici kažu da je nekoliko stotina polaznika već prošlo kroz obuku, a planirana je i dodatna nastava.

Palestinski predsjednik Mahmud Abbas zadužio je ministra unutarnjih poslova Ziada Haba Al-Reeha za upravljanje koordinacijom s Kairom. Prema okviru dogovorenom u Egiptu krajem prošle godine, Hamas i Fatah dogovorili su se da će polovica predloženih 10.000 pripadnika snaga dolaziti od novih regruta obučenih u Egiptu, a ostatak iz postojeće policije Gaze. Nadzor bi bio u rukama tehnokratskog odbora koji bi odobrile sve sudjelujuće frakcije. Visoki dužnosnik Hamasa rekao je za AFP da pokret podržava “detalje u vezi sa sigurnošću i upravljanjem Pojasom Gaze” postignute u tim razgovorima.

Međunarodni akteri uklopili su koncept u šire diplomatske tokove. Mirovna inicijativa predsjednika Donalda Trumpa, kojoj se pripisuje utrti put trenutnom prekidu vatre, spominje multinacionalno raspoređivanje sigurnosnih snaga odgovornih za stabilnost granica i demilitarizaciju. Europski dužnosnici odvojeno razmatraju plan EU-a za obuku do 3000 dodatnih oficira, proširujući postojeću misiju EU-a na Zapadnoj obali.

Glavna politička pitanja ostaju neriješena. Izraelski čelnici odbacili su svaki povratak Hamasa ili Palestinske uprave na vlast u Gazi. Hamas, iako tvrdi da ne želi ponovno vladati teritorijem, održava naoružane patrole koje funkcioniraju kao de facto provedba zakona i inzistira da će razmotriti predaju oružja samo u okviru sveobuhvatnog palestinskog političkog procesa.

