Katar: Izrael ne smije opstruirati sporazum o Gazi zbog dva preminula taoca

Glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari u intervjuu je rekao da se postiže napredak u provedbi sporazuma o Gazi i u regionalnim naporima za osiguranje produljenog primirja. Tvrdi da se “Izraelu ne smije dopustiti da odgodi sporazum ili blokira prelazak na njegovu drugu fazu”.

Al-Ansari je naglasio da su u Gazi u toku napori za pronalazak dva preostala preminula taoca, i napomenuo je da je to “značajan izazov”. Rekao je da se Izraelu ne smije dopustiti da iskoristi odgodu kao izgovor za potkopavanje okvira.

Prema al-Ansariju, “katarski napori provedeni u okviru plana američkog predsjednika Donalda Trumpa usredotočeni su na tri cilja: okončanje rata i krvoprolića, osiguranje dotoka humanitarne pomoći u Pojas Gaze i sprječavanje bilo kakve aneksije palestinske zemlje.”

Glasnogovornik je rekao da je glavni izazov sada prijelaz iz prve faze sporazuma u drugu, za koju vjeruje da bi mogla utrti put dugoročnom aranžmanu i potpunom završetku ratnog stanja u Gazi. Ipak, priznao je da ne postoji jasan odgovor na pitanje hoće li se proces zaustaviti ako se dva preminula taoca ne vrate. Rekao je da Katar ne vjeruje da bi Izraelu trebalo biti dopušteno miješati se u provedbu sporazuma.

Govoreći o događajima na Zapadnoj obali, al-Ansari je rekao da se na terenu događa de facto aneksija, čak i ako je Izrael nije službeno proglasio. Rekao je da izraelske operacije u izbjegličkim kampovima na Zapadnoj obali i odvajanje njezinih sjevernih i južnih područja odražavaju proces aneksije u svemu osim u nazivu.

Al-Ansari se također osvrnuo na američki pritisak na regionalne države da se pridruže Abrahamovom sporazumu. Ponovio je stav Katara da je svaka normalizacija s Izraelom moguća samo u okviru rješavanja palestinskog pitanja. Rekao je da izostanak mirovnog procesa za Palestince znači da neće biti stabilnosti u regiji.

