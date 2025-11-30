UNICEF: Gotovo 9.300 djece mlađe od pet godina u Gazi pati od teške akutne pothranjenosti

“Visoki nivoi pothranjenosti i dalje ugrožavaju živote i dobrobit djece u Pojasu Gaze, a pogoršava ih početak zimskog vremena koje ubrzava širenje bolesti i povećava rizik od smrti među najranjivijom djecom”, navodi se u saopćenju UN-ove agencije.

Prema UNICEF-u, pregledi ishrane koje je agencija i njeni partneri proveli prošlog mjeseca “identifikovali su gotovo 9.300 djece mlađe od pet godina s akutnom pothranjenošću u oktobru”.

Agencija je saopćila da velike količine zimskih zaliha ostaju zaglavljene na granicama Gaze i pozvala na sigurnu, brzu i nesmetanu dostavu humanitarne pomoći na tu teritoriju.

“Kako nastupa zima, hiljade raseljenih porodica ostaju u improvizovanim skloništima bez tople odjeće, ćebadi ili zaštite od vremenskih nepogoda, dok su obilne kiše isprale otpad i kanalizaciju kroz poplavne vode u naseljena područja”, dodaje se.

Izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell rekla je da “uprkos napretku, hiljade djece mlađe od pet godina i dalje su akutno pothranjene u Gazi, dok mnogo više njih nema odgovarajući smještaj, sanitaciju i zaštitu od zime”, navodi se u saopćenju.

“Previše djece u Gazi se i dalje suočava s glađu, bolestima i izloženošću niskim temperaturama, uslovima koji im ugrožavaju živote. Svaka minuta je važna da se zaštiti ova djeca”, rekla je.

Russell je također pozvala na otvaranje svih prelaza u Pojas Gaze, uz pojednostavljene i ubrzane procedure carinjenja i jasno prioritiziranje ulaska humanitarne pomoći, omogućavajući da se humanitarna pomoć kreće svim mogućim rutama snabdijevanja, uključujući preko Egipta, Izraela, Jordana i Zapadne obale.

Upozorenje je stiglo uprkos prekidu vatre, koji je stupio na snagu u oktobru, dok se Gaza suočava s rastućim humanitarnim pritiscima. Vladin ured za medije saopćio je u srijedu da je nedavna zimska oluja oštetila oko 22.000 šatora u kojima su bile smještene raseljene porodice i ostavila više od 288.000 domaćinstava bez zaštite od hladnoće i kiše.

Vlasti u Gazi procjenjuju da je toj teritoriji potrebno otprilike 300.000 šatora i montažnih stambenih jedinica kako bi se zadovoljile najosnovnije potrebe za smještajem Palestinaca, nakon što je Izrael uništio civilnu infrastrukturu tokom dvije godine rata,pišu Vijesti

Od oktobra 2023. godine, izraelska vojska je ubila skoro 70.000 ljudi u Gazi, uglavnom žena i djece, i ranila više od 170.900 u više od dvije godine dugom ratu koji je veći dio enklave ostavio u ruševinama.

