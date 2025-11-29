Ovo je novi ratni plan Izraela: Bliski istok na ivici haosa?

Prema navedenoj mreži, izraelska vojska mogla bi da sprovede manji broj operacija hapšenja protiv osoba koje označava kao “terorističke operativce” aktivne u blizini granice, a umjesto toga da poveća vazdušne napade kako bi eliminisala ciljeve.

Kan News je izvjestio da je Izrael utvrdio da neki od onih koji planiraju napade na vojnike IDF-a i zajednicu Druza na jugu Sirije rade za obavještajne snage sirijske vlade. Iz izveštaja nije bilo jasno u kojoj mjeri su uključeni u vladu i da li su njihove akcije protiv Izraela poznate sirijskim vlastima.

Izraelska vojska je saopštila da su njeni vojnici rano u petak ujutro našli pod vatrom u sirijskom selu Beit Jinn, oko sedam kilometara istočno od granice, nakon što su priveli dva člana organizacije al-Jama’a al-Islamiyya (Islamska grupa), postupajući na osnovu obaveštajnih informacija prikupljenih posljednjih nedelja koje ukazuju na to da su dvojica braće planirala napade na Izrael.

Vojska je saopštila da su njeni vojnici uzvratili vatru, dok je izraelska ratna avijacija takođe pružila podršku napadima iz helikoptera i dronova. Borbeni avioni izveli su nekoliko udara na unaprijed određene ciljeve. Šest izraelskih vojnika je ranjeno, od kojih trojica teško.

Prema sirijskim medijima, najmanje 13 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima. Vojska je saopštila da je u borbama ubila nekoliko naoružanih ljudi, bez navođenja tačnog broja.

Tokom sukoba pritvoren je i sirijski osumnjičeni koji je potrčao prema izraelskim snagama.

Operacija se dogodila u trenutku kada se Izrael navodno priprema za mogućnost napada iz Sirije, bilo od sirijskih trupa ili terorističkih operativaca. Sirija je osudila operaciju kao “ratni zločin”.

Izraelska vojska je okupirala devet položaja unutar južne Sirije skoro godinu dana, od pada režima Bašara al-Asada u decembru 2024. godine. Položaji se uglavnom nalaze unutar tampon zone koju patroliraju UN-ovi posmatrači na granici između dvije zemlje, dok se dva položaja nalaze na sirijskoj strani planine Hermon.

Facebook komentari