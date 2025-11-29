“Ako je svrha razoružavanje Hamasa, onda nismo spremni za to; to nije naš posao”

Pakistan je izjavio da je spreman doprinijeti mogućim međunarodnim stabilizacijskim snagama u Gazi, ali da “nije spreman” razoružati palestinsku skupinu otpora Hamas.

„Ako je svrha razmještanja međunarodnih stabilizacijskih snaga u Palestini razoružavanje Hamasa, onda nismo spremni za to; to nije naš posao“, rekao je novinarima u Islamabadu Ishaq Dar, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova, dodajući:

“To je posao palestinskih agencija za provođenje zakona.”

Rekao je da ako je cilj snaga očuvanje mira, onda je Islamabad “definitivno” spreman doprinijeti tome.

„Premijer (Shehbaz Sharif) se u načelu složio da ćemo poslati i snage, ali odlučit ćemo tek nakon što saznamo kakvi će biti uslovi djelovanja i mandat“, dodao je.

Dar je rekao da je bio prisutan tokom početnih razgovora kada se raspravljalo o pitanju stabilizacijskih snaga, a Indonezija je ponudila 20.000 vojnika.

„Ali prema mojim informacijama, ako će to uključivati ​​razoružavanje Hamasa, onda je čak i moj indonezijski kolega neformalno izrazio svoje rezerve“, rekao je Dar.

Ranije ovog mjeseca, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju koju su predložile SAD o osnivanju novog prijelaznog odbora za mir i ovlaštenju međunarodnih stabilizacijskih snaga za nadzor upravljanja, obnove i sigurnosnih napora u Gazi.

Rezolucija određuje da će prisutnost odbora i ISF-a (stabilizacijskih snaga) “odobrena ovom rezolucijom ostati do 31. decembra 2027., podložno daljnjim akcijama Vijeća sigurnosti, te da će svako daljnje ponovno odobrenje ISF-a biti u punoj suradnji i koordinaciji s Egiptom i Izraelom te drugim državama članicama koje nastavljaju raditi s ISF-om.”

Facebook komentari