Turski klubovi odbili sponzorstvo Coca Cole zbog genocida u Gazi

U zvaničnim saopćenjima klubovi su naveli da je odluka motivisana osjetljivošću javnosti u Turskoj prema dugotrajnoj humanitarnoj krizi u Gazi, s obzirom na to da Coca-Cola podržava Izrael.

Generalni sekretar Bešiktaša, Uğur Fora, pojasnio je da klub ne može zanemariti osjećaje svojih navijača i šire zajednice, te da bi prihvatanje sponzorstva u trenutnim okolnostima bilo neprimjereno.

„Nismo prihvatili ponudu jer smatramo da nije u skladu s etikom. Kao Bešiktaš, uvijek vodimo računa o osjećajima društva. Svi jasno vide šta se dešava, a naši navijači nisu podržali takav dogovor. S obzirom na osjetljivost situacije, odlučili smo da ne nastavimo. Bešiktaš je uvijek stajao na strani savjesti“, rekao je Fora,pišu Vijesti

Predsjednik Trabzonspora, Ertuğrul Doğan, potvrdio je da je i njegov klub odbio ponudu Coca-Cole, ističući da trenutna situacija u Palestini nije dozvolila drugačiji izbor.

„Dešavanja u Palestini i Gazi su jasna. Nisam mogao prihvatiti takav sporazum zbog onoga što se događa“, kazao je Doğan.

Podsjetimo, i nakon nedavnog primirja u Gazi, izraelske snage i dalje kontrolišu više od polovine Pojasa Gaze i nastavljaju vojne akcije usmjerene prema civilima. Od oktobra 2023. godine, najmanje 70.000 Palestinaca, pretežno žena i djece, izgubilo je život u izraelskim napadima, dok su bombardovanja učinila Gazu uglavnom nenastanjivom i izazvala ozbiljnu humanitarnu krizu.

Facebook komentari