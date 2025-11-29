New York proglašen najstresnijim gradom za život na svijetu

Finansijska kompanija Remitly analizirala je troškove života, nivo kriminala, saobraćajne gužve, zagađenje i dostupnost zdravstvene njege u najvećim svjetskim metropolama kako bi izračunala ukupni “indeks stresa”, ocjenjivan do maksimalnih 10 bodova, piše New York Post.

Astronomski troškovi života

Nije nimalo neočekivano da je New York zauzeo prvo mjesto. Grad je zabilježio indeks stresa od čak 7.59 – najviši među svim analiziranim. Glavni krivac su vrtoglavi troškovi života koji većini stanovnika uzrokuju ozbiljan pritisak. Prema studiji Univerziteta Cornell iz 2025., rastući životni troškovi najveća su briga prosječnog Njujorčanina.U novembru je prosječna stanarina na Manhattanu ponovo srušila rekorde, skočivši za 7.6 posto u odnosu na prošlu godinu, na čak 4625 dolara (oko 4000 eura).

Inflacija je dodatno pogodila stanovnike – od cijena namirnica do režija i police osiguranja – pa je Remitly New Yorku dodijelio maksimalnu ocjenu 100 za kategoriju troškova života. Za usporedbu, Atena ima indeks 56.6, a Mexico City još nižih 44.4, prenosi Index.hr.

Neočekivano drugo mjesto

Dok prvo mjesto Velike Jabuke možda i nije iznenađenje, drugo mjesto na tabeli mnoge bi moglo zateći. Irski Dublin, često zamišljen kao opušten grad pubova i pjesnika, pokazao se daleko stresnijim nego što bi se reklo.

Ukupni indeks stresa iznosio je 7.55, a sve veći problemi s finansijskom prihvatljivošću stanovanja i životnih troškova stvaraju snažan pritisak na lokalno stanovništvo.

Dublin se ističe i kao jedan od najzakrčenijih gradova u Evropi. Prema analizi, stanovnici u prosjeku putuju gotovo 33 minute za udaljenost od samo 10 kilometara,pišu Vijesti

5 najstresnijih gradova za život:

New York

Dublin

Mexico City

Manila

London

U Nizozemskoj najmanje stresa

Na suprotnom kraju tabele našao se nizozemski Eindhoven, proglašen najmanje stresnim gradom na svijetu s ukupnim indeksom od svega 2.34. Drugo mjesto zauzeo je Utrecht, također u Nizozemskoj. Oba grada svoj uspjeh mogu zahvaliti izvrsnoj dostupnosti zdravstvene skrbi, kao i niskim nivoima kriminala i zagađenja.

