Jak zemljotres pogodio Iran

Objavljeno prije 1 sat

Zemljotres jačine 5,1 stepeni Rihterove skale pogodio je centralni Iran.

 Zemljotres - Profimedia

U petak rano ujutro, potres magnitude 5,1 pogodio je područje 36 km jugozapadno od Semnana, mjesta gdje se nalaze osjetljivi svemirski i raketni pogoni.

Iranska državna televizija izvještava da zasad nema žrtava niti veće štete, podrhtavanje tla osjetilo se i u Teheranu.


