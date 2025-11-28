Jak zemljotres pogodio Iran

U petak rano ujutro, potres magnitude 5,1 pogodio je područje 36 km jugozapadno od Semnana, mjesta gdje se nalaze osjetljivi svemirski i raketni pogoni.

Iranska državna televizija izvještava da zasad nema žrtava niti veće štete, podrhtavanje tla osjetilo se i u Teheranu.

BREAKING: 5.1-Magnitude Earthquake Rocks Central Iran! Early Friday morning, a shallow 5.1 quake struck 36 km SW of Semnan l,home to sensitive space & missile sites.. Iran State TV reports no casualties or major damage so far, but tremors felt in Tehran pic.twitter.com/l2Nsbc3UD3 — Global Report (@Globalrepport) November 28, 2025

