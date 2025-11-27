Nakon što je izveo puč, general položio zakletvu

Oficiri u Gvineji Bisao saopštili su juče da su zbacili predsjednika Umarua Sisoka Embalaoa poslije spornih izbora, u najnovijem puču u ovoj zapadnoafričkoj zemlji, koja je dugo pogođena nestabilnošću i trgovinom drogom, prenosi Rojters.

U novembru 1980. godine izveden je prvi puč kada je premijer Žoao Bernardo Vijera zbacio je predsjednika Luisa Kabrala u puču bez krvoprolića.

Godine 1985. nekoliko visokih vojnih oficira, uključujući prvog potpredsjednika, uhapšeno je zbog navodnog pokušaja puča protiv Vijere.

Šestorica njih su pogubljena 1986. godine, dok je nekoliko umrlo u pritvoru.

U junu 1998. neuspješan pokušaj puča izazvao je građanski rat nakon što je Vijera smijenio generala Ansumanea Manea sa mjesta načelnika Generalštaba.

Maja 1999. general Ansumane Mane predvodio je vojnu pobunu, primoravši Vijeru da podnese ostavku poslije jednogodišnjeg gradjanskog rata.

U septembru 2003. Kumba Jala je izabran za predsjednika nakon dvije privremene vlade koje su uslijedile posle Vijere.

Imao je zategnute odnose sa generalom Maneom, što je dovelo do sukoba u jednom od kojih je Mane poginuo.

Jala je kasnije smijenjen u puču bez krvoprolića u septembru 2003.

Godine 2004. general Verisimo Koreja Seabra, vojni lider koji je stajao iza puča, ubijen je tokom pobune u vojsci.

Henrike Rosa preuzeo je privremeno vođstvo do 2005, kada se Vijera vratio na vlast nakon drugog kruga predsjedničkih izbora.

Nakon što je preživeo najmanje dva pokušaja puča i pobune u vojsci, Vijera je 2. marta 2009. upucan od strane grupe vojnika navodno lojalnih njegovom glavnom rivalu, načelniku Generalštaba, generalu Batista Tagme Na Vaiu, koji je dan ranije ubijen u eksploziji bombe.

Nakon Vijerinog ubistva, Raimundo Pereira je preuzeo privremeno vođstvo sve do izbora u septembru, na kojima je pobedio Malam Bakai Sanja.

Sanja je umro od bolesti u januaru 2012. prije isteka mandata.

Vojnici su preuzeli vlast aprila 212. između krugova predsjedničkih izbora, pritvorivši privremenog predsednika Raimunda Pereiru, favorita na izborima Karlosa Gomesa Žuniora i njegovog izazivača Kumbu Jalu.

Naoružani napadači napali su u februaru 2022. predsjedničku palatu tokom sjednice vlade.

Predsjednik Umaro Sisoko Embalo je preživio, a vlada je saopštila da je riječ o pokušaju puča povezanom sa trgovinom drogom.

Decembra 2023. Embalo je raspustio parlament posle navoda o zavjeri za puč i pucnjave u blizini Nacionalne skupštine.

Kritičari su ga optužili da koristi nestabilnost kako bi učvrstio kontrolu.

Embalo tvrdi da je tokom prvog mandata prežiieo tri pokušaja puča.

Vojska je oktobra 2025. objavila da je uhapsila oficire optužene za planiranje podrivanja ustavnog poretka.

Posljednji puč izveden je novembra 2025.

Oficiri, koji sebe nazivaju Vrhovna vojna komanda za obnovu poretka, saopštili su u televizijskom obraćanju 26. novembra da su zbacili Embaloa, dan prije nego što je trebalo da budu objavljeni rezultati predsjedničkih izbora.

Facebook komentari