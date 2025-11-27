Svijet

Krvavi pir u Njemačkoj: Muškarac ubio odrasle sinove, sestru i suprugu

Objavljeno prije 6 minuta

Šezdesettrogodišnji muškarac ubio je dva sina, sestru i suprugu na tri različite lokacije u Njemačkoj, a potom izvršio samoubistvo.

Vjeruje se da je napadač prvo ubio sinove od 27 i 29 godina u opštini Sankt Johan, a potom sestru, staru 60 godina, u njenom stanu u Rojtlingu, piše Daily mail.

Zatim je pucao u suprugu, staru 57 godina, u njihovoj kući u gradu Pfulingenu, a potom izvršio samoubistvo.

Vjeruje se da njegova supruga nije biološka majka njegova dva sina.

Lokalni mediji javljaju da je napadač bio lovac i da se utvrđuje da li je legalno posjedovao oružje koje je pronađeno pored njega,piše N1

Iz policija navode da nema naznaka da je treća strana umiješana u zločin i da je istraga u toku.


