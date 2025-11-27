Snježna lavina zatrpala 3 osobe u Austriji! Spasioci izašli na teren, helikopteri nadlijeću područje!

Lavina se pokrenula nešto prije 10 časova, a strahuje se da su tri osobe ostale zatrpane.

U tirolskom dijelu Alpa je u toku dramatična akcija spasavanja nakon što su, kako se strahuje, tri osobe ostale pod snegom nakon lavine.

Do incidenta je došlo na glečeru Stubaier, navodno van uređenih staza.

Na licu mjesta je više timova planinske službe, a osim spasioca u potragu su uključeni i psi tragači, dok helikopteri nadleću područje.

Nadležni su naveli da se lavina pokrenula u slobodnom skijaškom području u dijelu Daunscharte. Prema njihovim navodima, nesreća je “izazvana od strane skijaša koji skijaju van označenih staza”.

Lavinom je pogođen i donji deo staze broj 9, koja je takođe zatvorena, piše telegraf.

