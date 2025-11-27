Oglasio se Trump nakon pucnjave kod Bijele kuće: “Ta životinja koja je pucala će platiti visoku cijenu”

Predsjednik SAD Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži “Truth” povodom pucnjave u Vašingtonu u kojoj su povrijeđena dvojica pripadnika Nacionalne garde. On je pucača nazvao “životinjom”.

Životinja koja je pucala u dvojicu pripadnika Nacionalne garde, od kojih su obojica teško ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, takođe je teško ranjena, ali bez obzira na to, platiće veoma visoku cijenu. Bog blagoslovio našu veliku Nacionalnu gardu i celu našu vojsku i snage reda. To su zaista veliki ljudi. Ja, kao predsjednik Sjedinjenih Država, i svi povezani sa Kancelarijom predsjedništva, sam uz vas! – napisao je Donald Tramp, piše espreso.

Podsjetimo, osumnjičeni je priveden, a mjesto događaja je obezbjeđeno.

Oglasila se Bijela kuća

– Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju – rekla je portparolka Kerolajn Livit i dodala da je predsjednik SAD Donald Tramp obavješten o pucnjavi.

Tri osobe upucane

Tri osobe, od kojih su dvojica pripadnici Nacionalne garde upucani su danas u blizini Bijele kuće u Vašingtonu. Vatrogasna služba i služba hitne pomoći Vašingtona potvrdile su za Bi-Bi-Si da se tri osobe transportuju u bolnicu.

Osumnjičeni je priveden, saopštila je metropolitanska policija Vašingtona.

