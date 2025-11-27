Oružano nasilje širom zemlje:”Proglašeno vanredno stanje”

Tinubu je u televizijskom obraćanju naciji rekao da će policijske snage zaposliti dodatnih 20.000 policajaca , čime će ukupan broj porasti na 50.000, izvijestio je Reuters.

Također je naredio povlačenje policajaca iz VIP osiguranja koji će biti raspoređeni u zone sukoba.

Proglašenje izvanrednog stanja dolazi nakon nedavnih napada u nigerijskim državama Kebbi, Borno, Zamfara, Niger, Yobe i Kwara, gdje su ubijeni i oteti deseci civila.

Tinubu je pohvalio sigurnosne snage za spašavanje 24 učenice u državi Kebbi i 38 vjernika u Kwari te obećao puštanje preostalih talaca , uključujući učenice otete u državi Niger .

Nigerija se suočava s kontinuiranim nasiljem islamističkih pobunjenika i naoružanih bandi koje je posljednjih godina ubilo hiljade ljudi i raselilo milijune stanovnika .

