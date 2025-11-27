G20: “Nisu pozvani”

Tramp je naveo da je Južna Afrika na kraju svog predsedavanja samitom G20 prošle sedmice odbila da preda predsedavanje tom grupom višem predstavniku iz američke ambasade koji je prisustvovao ceremoniji zatvaranja.

Američki predsednik je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da zbog toga po njegovom uputstvu Južna Afrika neće dobiti poziv za samit G20 2026. godine koji će se sledeće godine održati u Majamiju na Floridi.

Tramp je više puta tvrdio da vlasti Južne Afrike progone belu manjinu i da je u zemlji došlo do genocida nad belim farmerima.

Sjedinjene Američke Države bojkotovale su samit lidera G20 koji je održan u Johanesburgu prošle sedmice.

Lideri G20 usvojili su u subotu deklaraciju o klimatskoj krizi i drugim globalnim izazovima, uprkos prigovorima SAD-a.

